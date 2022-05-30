Кто мог бы стать ведущим Евровидения-2023 в Украине: Остапчук назвал имена коллег

Мирошниченко, Скичко и Остапчук / Евровидение 2017

37-летний телеведущий Владимир Остапчук признался, кто бы мог стать ведущим Евровидения-2023.

Ведущий Евровидение-2017 признался, что не против побороться за возможность стать ведущим в следующем году, если конкурс будут проводить в Украине.

"Это классный опыт. По сути это опыт, который кардинально изменил мою карьеру. Потому скажу так – я бы не отказался. Но это решаем не мы, есть кастинги, есть серьезная система отбора", - подчеркнул шоумен, передает КП Украина.

Он отметил, что дело даже не в медийности и узнаваемости в Украине, а в профессионализме, ведь утверждением ведущих занимается не Общественный вещатель, а представители Европейского вещательного союза, которые из года в год курируют Евровидением.

Кто из коллег может стать ведущим Евровидения

В то же время, Остапчук якобы будет только рад, если организаторы Евровидения найдут того, кто проведет песенный конкурс еще лучше, "и это также изменит его карьеру".

Сам он видит в роли ведущих Машу Ефросинину, Сергея Притулу, Тимура Мирошниченко, а может даже Александра Скичко, который ушел в политику.

По словам Остапчука, ведущий Евровидения-2023 должен:

в совершенстве владеть английским и французским языками, поскольку на конкурсе два официальных языка;

иметь огромный опыт работы в прямых эфирах;

быть стрессоустойчивым и артистическим.

Все кандидаты, которых назвал Владимир Остапчук, по его мнению, подпадают под эти критерии, тогда как относительно младших коллег он сомневается.

"Из младших пока никто не приходит в голову. Но надо экспериментировать. Я за эксперименты! Возможно, это будет какой-то блогер. Возможно, это будет не два человека, а две пары ведущих", – высказался Владимир Остапчук.

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