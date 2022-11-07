Украинский Национальный отбор на Евровидение-2023: названы имена трех судей

Евровидение-2023 - названы жюри Национального отбора / instagram.com/suspilne.eurovision

В мае 2023 года в Ливерпуле состоится 67 ежегодный песенный конкурс Евровидение. В нем примут участие представители 36 стран.

В конце октября Украина представила лонглист артистов, которые будут бороться за право представить нашу страну на Евровидении-2023. На участников будет возложена особая ответственность, ведь они будут отстаивать честь Украины - страны-победительницы на Евровидении-2022.

31 октября в онлайн-формате стартовало голосование посредством приложения Дія за членов жюри, которые будут определять конкурсантов для Евровидения на Национальном отборе. В список вероятных судей вошли: Джамала, DZIDZIO (Михаил Хома), Тина Кароль, Злата Огневич, Екатерина Павленко (Go_A), Юлия Санина, Константин Томильченко, Тарас Тополя, Валерий Харчишин.

Опрос длился с 31 октября до 10 утра 7 ноября. Всего за любимых артистов, которые достойны звания жюри на престижном песенном конкурсе, проголосовало более 500 тыс. человек.

По итогам онлайн-голосования членами жюри Нацотбора на Евровидение-2023 от Украины становятся Тарас Тополя (17.41%), Юлия Санина (15.69%) и Джамала (15.71%).

Ранее три страны-участницы сделали официальные заявления о своем отказе ехать в Ливерпуль в 2023 году и от участия в Евровидении-2023 по ряду причин, которые невозможно уладить до начала соревнования.

Позже Европейский вещательный союз (European Broadcasting Union (EBU) обнародовал официальный список стран-участниц в 67-ом ежегодном конкурсе Евровидение.

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