УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Украинский Национальный отбор на Евровидение-2023: названы имена трех судей

7 ноября 2022, 11:40

Украинцы определили, кто из знаменитостей выберет лучшего конкурсанта от Украины.

Евровидение-2023
Евровидение-2023 - названы жюри Национального отбора / instagram.com/suspilne.eurovision

В мае 2023 года в Ливерпуле состоится 67 ежегодный песенный конкурс Евровидение. В нем примут участие представители 36 стран.

В конце октября Украина представила лонглист артистов, которые будут бороться за право представить нашу страну на Евровидении-2023. На участников будет возложена особая ответственность, ведь они будут отстаивать честь Украины - страны-победительницы на Евровидении-2022.

31 октября в онлайн-формате стартовало голосование посредством приложения Дія за членов жюри, которые будут определять конкурсантов для Евровидения на Национальном отборе. В список вероятных судей вошли: Джамала, DZIDZIO (Михаил Хома), Тина Кароль, Злата Огневич, Екатерина Павленко (Go_A), Юлия Санина, Константин Томильченко, Тарас Тополя, Валерий Харчишин.

Опрос длился с 31 октября до 10 утра 7 ноября. Всего за любимых артистов, которые достойны звания жюри на престижном песенном конкурсе, проголосовало более 500 тыс. человек.

По итогам онлайн-голосования членами жюри Нацотбора на Евровидение-2023 от Украины становятся Тарас Тополя (17.41%), Юлия Санина (15.69%) и Джамала (15.71%).

Ранее три страны-участницы сделали официальные заявления о своем отказе ехать в Ливерпуль в 2023 году и от участия в Евровидении-2023 по ряду причин, которые невозможно уладить до начала соревнования.

Позже Европейский вещательный союз (European Broadcasting Union (EBU) обнародовал официальный список стран-участниц в 67-ом ежегодном конкурсе Евровидение.

Другие новости:

шоу-бизнес Евровидение новости шоу бизнеса Евровидение-2023
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:44

Искандеры на исходе: РФ планирует бить по Украине мощными иранскими ракетами

11:40

Украинский Национальный отбор на Евровидение-2023: названы имена трех судейВидео

11:36

Тепло и уют: осенние ароматы для женщин новости компании

11:33

Всеобщая мобилизация в Украине: велики ли шансы, что она закончится в 2022 году - СМИВидео

11:24

Вместо земли - туалетная бумага: как вырастить зелень на подоконнике

Реклама
10:50

ВСУ разгромили батальон Ахмат в Лисичанске: десятки кадыровцев уничтоженыВидео

10:34

"Ракеты дальностью до 1000 км": Пионтковский рассказал, какое оружие Украина получит от СШАВидео

10:28

"Котел" под Угледаром: в РФ ответили взбунтовавшимся российским морпехамВидео

10:15

Топ-пропагандист из РФ заявил, что ему ампутировали ногу, но вырастят новую

09:36

Когда и как закончится война в Украине: эксперты озвучили шесть сценариев

09:19

Хотел дойти до Киева: в ночном клубе Костромы сгорел оккупант, воевавший против Украины с 2015 годаВидео

08:49

Зачем Медведев корчит из себя сумасшедшегомнение

08:44

В ночном клубе в Костроме заживо сгорела вдова оккупанта: она недавно похоронила мужа

08:39

Погибли сотни оккупантов за 4 дня: морпехи РФ забили тревогу после огромных потерь на фронтеВидео

07:58

Главный советник Байдена вел конфиденциальные разговоры с помощниками Путина — The Washington Post

07:21

В Херсоне оккупанты украли детский паровозикВидео

07:05

Как избавиться от разводов на кожаной обуви: поможет простое "кухонное средство"

06:43

В оккупированном Донецке прогремели взрывы: есть прилеты по центру города, вспыхнул мощный пожар

06:21

Об опасности наземных действий из Беларусимнение

05:15

Врежет мороз до - 15° и завалит снегом: украинцы узнали сроки атаки холодаВидео

Реклама
04:35

"РФ действует, как беспредельщик": эксперт заявил о возможных провокациях России в зерновой сделке

03:20

Роскошный холодец на Новый год: быстрый рецепт вкуснейшей закуски, как в лучших ресторанахВидео

02:45

"Будут быстрые победы": астролог рассказала, когда армия РФ начнет отступатьВидео

02:10

Неделя будет адской: в Украину придут холодные ливни и налетит аномальная погодаВидео

01:29

Ушла в отрыв: бывшая жена Виталия Кличко поиграла голыми плечиками в пикантной фотосессииВидео

00:51

Приметы на 7 ноября: какие 7 вещей запрещено делать в самый опасный день ноябряВидео

06 ноября, воскресенье
23:57

"Россияне – великий народ": Папа Римский разразился скандальным заявлением в поддержку РФВидео

23:41

Скандальная Наташа Королева пристыдила постаревшую Долину и влипла в скандалВидео

23:28

РФ пытается захватить 4 города на востоке Украины: Жданов назвал самые горячие точки на фронтеВидео

23:13

Россия спохватилась и срочно меняет тактику войны: у Зеленского назвали три новых пунктаВидео

22:56

ВСУ форсировали Оскол и выбили оккупантов из ряда населенных пунктов – разведкаВидео

22:53

Отвели в сторону и застрелили: на Херсонщине оккупанты убили мирного жителя из-за фото в телефонеФотоВидео

22:38

Отключение света экстренно вводят в 7 областях и Киеве: график на 7 ноябряВидео

22:30

"Блэкаут" вне графиков: в Киеве и семи областях планируются массовые отключенияВидео

22:04

"У соседа свет есть, у меня нет": в ДТЭК объяснили, почему в некоторых домах не выключают электричествоВидео

21:50

РФ готовит новый ракетный удар по Украине: Зеленский назвал вероятные целиВидео

21:42

Предлагал россиянкам "плодиться и размножаться": в Украине ликвидировали скандального священника РПЦВидео

21:26

Голос країни-12 - 10 выпуск: итоги первой части Вокальных нокаутовВидео

21:24

Угроза захвата Днепра: военный эксперт оценил вероятность нового удара РФВидео

20:54

В США выяснили, когда Россия получила дроны от Ирана для убийства украинцевВидео

Реклама
20:37

Оккупанты в "огневом мешке": под Угледаром ВСУ "перемололи" 300 морпехов РФВидео

20:35

В Киеве сложилась тяжелая ситуация со светом: что происходитВидео

20:25

"Украина влипнет в долги": аналитик объяснил, почему США до сих пор не дают оружие по ленд-лизуВидео

20:20

Куда девать гнилые яблоки в саду и можно ли их использовать как удобрение

20:18

Сергей Стерненко. Оккупанты скулят о "катастрофе" и ждут бунтаВидеоблоги

20:10

Приметы на 8 ноября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы год был богат для всей семьиВидео

20:05

"Русские будут все сдавать": оккупанты готовы драпать из Херсона — перехватВидео

19:50

"Жить прошлым в настоящем, когда нет будущего": Ксения Собчак нарушила молчание после побега из РФ

19:45

Об эвакуации Киева: мои нехорошие предчувствиямнение

19:36

Угроза удара РФ из Беларуси: Арестович назвал главное условиеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрь
Мода и красота
Модный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять