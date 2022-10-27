Дерзкие новички и маститые артисты: опубликован лонглист к Национальному отбору на Евровидение-2023

В список вошли 36 артистов разных музыкальных жанров и стилей.
67 международный песенный конкурс Евровидение в 2023 году состоится в мае 2023 года в Ливерпуле. Уже сейчас страны участницы начинают отбирать конкурсантов, которые смогут достойно представить государства на соревновании.
Суспільний мовник Украины представил сегодня лонглист артистов, которые могут принять участие в Национальном отборе на Евровидение-2023. Всего в список вошли 36 участников. Окончательный список финалистов будет представлен не позднее 17 ноября.
В лонглист Нацотбора на Евровидение-2023 вошли:
- 2TONE
- Angelina
- DAYTON
- Drevo
- Elysees
- DEMCHUK
- FIINKA
- Havkа
- Jerry Heil
- Iana Kovaleva
- Kozak Siromaha
- KRUTЬ
- Lue Bason
- Moisei
- Olivan
- OOHLA
- Oy Sound System
- SASHA
- Seréen
- sexnesc
- Shy
- SKYLERR
- SOWA
- Tember Blanche
- Tery
- TVORCHI
- Victoria Niro
- Vynohradova
- Zetetics
- Лилу45
- Макс Пташник
- Мія Рамарі
- Роялькіт
- Саша Фадєєва
- ТÓНКА
- Циферблат.
Финал Национального отбора на Евровидение-2023 состоится 17 декабря. Предполагается, что в шортлист к выступлению на Нацотборе войдет не более 10 конкурсантов по аналогии с прошлыми годами.
Ранее три страны-участницы сделали официальные заявления о своем отказе ехать в Ливерпуль в 2023 году и от участия в Евровидении-2023 по ряду причин, которые невозможно уладить до начала соревнования.
Позже Европейский вещательный союз (European Broadcasting Union (EBU) обнародовал официальный список стран-участниц в 67-ом ежегодном конкурсе Евровидение.
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