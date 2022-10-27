Дерзкие новички и маститые артисты: опубликован лонглист к Национальному отбору на Евровидение-2023

Евровидение-2023 - лонглист на Нацотбор на Евровидение-2023 / instagram.com/suspilne.eurovision

67 международный песенный конкурс Евровидение в 2023 году состоится в мае 2023 года в Ливерпуле. Уже сейчас страны участницы начинают отбирать конкурсантов, которые смогут достойно представить государства на соревновании.

Суспільний мовник Украины представил сегодня лонглист артистов, которые могут принять участие в Национальном отборе на Евровидение-2023. Всего в список вошли 36 участников. Окончательный список финалистов будет представлен не позднее 17 ноября.

В лонглист Нацотбора на Евровидение-2023 вошли:

2TONE

Angelina

DAYTON

Drevo

Elysees

DEMCHUK

FIINKA

Havkа

Jerry Heil

Iana Kovaleva

Kozak Siromaha

KRUTЬ

Lue Bason

Moisei

Olivan

OOHLA

Oy Sound System

SASHA

Seréen

sexnesc

Shy

SKYLERR

SOWA

Tember Blanche

Tery

TVORCHI

Victoria Niro

Vynohradova

Zetetics

Лилу45

Макс Пташник

Мія Рамарі

Роялькіт

Саша Фадєєва

ТÓНКА

Циферблат.

Финал Национального отбора на Евровидение-2023 состоится 17 декабря. Предполагается, что в шортлист к выступлению на Нацотборе войдет не более 10 конкурсантов по аналогии с прошлыми годами.

Ранее три страны-участницы сделали официальные заявления о своем отказе ехать в Ливерпуль в 2023 году и от участия в Евровидении-2023 по ряду причин, которые невозможно уладить до начала соревнования.

Позже Европейский вещательный союз (European Broadcasting Union (EBU) обнародовал официальный список стран-участниц в 67-ом ежегодном конкурсе Евровидение.

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