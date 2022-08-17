"Старовидение": Басков, Бабкина и Газманов готовят "Евровидение" без Европы

Николай Басков / Instagram

В России готовят аналог международного вокального конкурса "Евровидение". "Новый" конкурс, видимо, будет проходить в России и соревноваться российские вокалист будут с вокалистами из Северной Кореи.

Информацией об альтернативном конкурсе поделился "путинист" и любитель войны Николай Басков. Певец рассказал, что вместе со многими коллегами по шоу-бизнесу состоит в музыкальной ассоциации. В их числе Надежда Бабкина, Лариса Долина, Григорий Лепс и Олег Газманов.

"Мы создали музыкальную российскую ассоциацию. Она сейчас оформляется, впереди у нас в планах два больших конкурса на базе России. Сейчас обсуждается создание аналога Евровидения с дружественными нам странами", — пояснил певец, которого цитирует "Фан".

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Отметим, что Россию отстранили от участия во многих международных конкурсах, в том числе и от Евровидения. Страна-террорист не может наравне принимать участие с мирными странами.

Напомним, ранее певец Сергей Лазарев покинул Россию. Судя по публикация в соцсетях, он находится на Мальдивах.

На своей страничке в Instagram он опубликовал пост, в котором рассказал о первых днях отдыха на курорте.

"Я приехал впервые на Мальдивы! И дождь не остановит меня от купания в океане", — написал певец под свежим видео, которое снято на курорте.