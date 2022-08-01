Аанатолий Анатолич жестко в сказке поглумился над Тодоренко, Седоковой, Джиганом и Путиным

Известный шоумен Анатолий Анатолич написал бранную сказку об артистах-"молчунах" Регине Тодоренко, Анне Седоковой и Джигане, родившихся в Украине.
Известный украинский шоумен, телеведущий и блогер Анатолий Анатолич написал в Instagram небольшую сказку, в которой жестко выругал русских артистов украинского происхождения, которые молчат о войне России против Украины ‒ Регине Тодоренко, Анне Седокове и Джигане (Денисе Устименко).
Украино-российскую войну Анатолич описал как резню в лесу, в котором Путин в образе медведя разрушает все на своем пути и убивает мирных жителей. А тем временем "животные" делают вид, что ничего не происходит.
"Однажды в лес, где жила глупая овца по имени Рыгина, ворвался психованный старый медведь по имени Вова. И начал крушить все деревья, норы и гнезда, безобидных животных. Но глупая овца Рыгина, как и другие животные, типа вертихвостки-куницы Седоковой, или умственно-отсталого опоссума Джигана, сделали вид ‒ что не понимают, что происходит. И спрятали свои мокрые носики себе в ягодицы", — написал он.
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Напомним, ранее украинская модель, ведущая и волонтерка Катя Осадчая рассказала, кто посоветовал Ани Лорак молчать о войне в Украине ради сохранения карьеры в РФ.
До того певица Оля Цибульская также рассказала про самый большой каминг-аут украинского шоу-бизнеса, который произошел благодаря войне в Украине.
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