Заступился за куму: Анатолий Анатолич рассказал, чем Лобода лучше запроданок Лорак, Повалий и пр.

Анатолий Анатолич рассказал, чем Лобода отличается от артистов-предателей / Коллаж

Украинский ведущий Анатолий Анатолич выступил невольным адвокатом певицы Светланы Лободы, которую продолжают гнобить в Украине, несмотря на то, что она довольно быстро исправила ошибку, признала военную агрессию РФ, и сейчас активно занимается волонтерством.

В интервью Славе Демину ведущий рассказал, почему, по его мнению, украинцы не верят певице. Так он считает, что она просто попала "под горячую руку", когда накал был слишком высок, и ее давно пора реабилитировать.

Свою мысль он аргументировал так: "Она близкий мне человек. Мы знакомы более 12 лет. Loboda была номер один в России последние пять лет. И не только в России, но и в Беларуси, Узбекистане, Казахстане, то есть везде, где слушали русскую попсу. Я буду называть фамилии популярных украинок, которые работали в Москве: Ани Лорак, Таисия Повалий, Наташа Королева, Лолита Милявская, Елка, Maruv, Loboda, Анна Седокова, Регина Тодоренко, Мари Краймбрери, Алина Островская, Жанна Бадоева. А теперь ответьте мне – кто из них высказался, что началась война? Кто из них уехал из РФ? Кто называет войну войной? Кто из них помогает фонду Маши Ефросининой? Кто из них потерял весь свой бизнес в России? И я дам маленькую подсказку – один человек отвечает всем этим параметрам. И это Loboda. И еще Вера Брежнева, мы ее забыли".

Анатолий Анатолич отмечает - ее позиция действительно изменилась. Настолько, что ему лично не стыдно отвечать во всеуслышание за ее общественную позицию, хоть до войны и не одобрял ее сотрудничество с РФ: "Она зарабатывала в РФ большие деньги, и я счастлив, что после 24 февраля мне не приходится опускать глаза в пол, когда кто-то спрашивает: "А что там твоя Loboda?", потому что ее позиция максимально проукраинская".

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