"Не мало": украинский телеведущий назвал сумму помощи во Франции, которую получает как беженец

Анатолий Анатолич с семьей / Фото: instagram.com/yulattt

Ведущий Анатолий Анатолич в начале полномасштабного вторжения россии в Украину собрал свою семью и уехал во Францию.

Как признался Анатолий Анатолич, они живут возле Канн в доме французской семьи, которая позволила им там поселиться бесплатно, пишет ТСН.

Вместе с тем во Франции Анатолич получает денежную помощь, ведь они с семьей оформили статус временного беженца.

Как говорит ведущий, каждый месяц семья из семи человек получает около 2 тыс. евро денежной помощи.

"Мы в статусе временных беженцев. Он дается на полгода – у нас до сентября. У нас семья из семи человек: трое детей и четверо взрослых. В месяц выплаты на нашу семью около 2 тысяч евро", – поделился Анатолич в разговоре со Славой Деминым.

Читайте такжеАнатолий Анатолич с иронией рассказал, в чем разница между украинцами и русскими

Впрочем, не все деньги они тратят на свои потребности. Часть отправляют на ВСУ, часть отдают французской семье, которая позволила им жить бесплатно в их доме, а все остающееся тратят на продукты и топливо.

Кстати, и на продуктах семья Анатолича немного экономит. В частности, во Франции раз в неделю дают украинцам бесплатные продукты, и ведущий этой помощью пользуется.

"Раз в неделю мы можем получить продукты. Мы приходим в специальный магазин, и нам дают продукты. Это могут быть какие-нибудь консервы, какие-то колбасы, йогурты, молоко, хлеб, какие-то каши, паста – это то, что украинцы могут получить бесплатно во Франции", – рассказал Анатолич.

Напомним, ранее украинский ведущий Анатолий Анатолич в интервью Зірковому шляху рассказал, почему, по его мнению, Светлана Лобода хранила молчание в первые дни полномасштабного военного вторжения рф в Украину.