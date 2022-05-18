Анатолий Анатолич заступился за куму Лободу, и рассказал, почему певица замалчивала войну в Украине

Анатолий Анатолич заступился за Лободу из-за ее молчания о войне / Коллаж

Украинский ведущий Анатолий Анатолич в интервью Зірковому шляху рассказал, почему, по его мнению, Светлана Лобода хранила молчание в первые дни полномасштабного военного вторжения рф в Украину.

Певица является крестной матерью старшей дочери Анатолия Яцечко (настоящее имя ведущего) и Юлии Бойко Алисы. Бойко и Лободу связывают не только многолетняя дружба, но и сотрудничество - жена Анатолича является пресс-атташе артистки.

Не удивительно, что Яцечко решил хоть немного отбелить репутацию певицы, для которой замалчивание войны в первое время стало критичным - для многих украиснких артистов и слушателей она из-за этого утратила свой авторитет.

Однако Анатолий Анатолич утверждает - артистка молчала не из политических соображений, а из страха.

"В первые дни она уезжала из России. Насколько понимаю, поэтому она не могла сказать, потому что была угроза и ее жизни, и жизни ее семьи. Мне кажется, сейчас у Лободы есть однозначная позиция. И я радуюсь, что она ее откровенно озвучила. Думаю, вряд ли она когда-нибудь будет выступать в России. Думаю, это ей только к лучшему будет", - рассказал ведущий.

Читайте такжеИзвестный ведущий рассказал о проклятии, которое нависло над Светланой Лободой

Ранее мисс Украина-Вселенная 2021, украинская модель Анна Неплях показала бойфренда-украинца, которого встретила на Бали.

Другие новости: