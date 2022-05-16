"Украинцы ее не простят": Приходько высказалась по поводу Лободы

Анастасия Приходько высказала свою позицию / скриншот

Украинская певица Анастасия Приходько в программе "Зірковий шлях", рассказала о своем отношении к действиям Светланы Лободы, которая по информации СМИ не собирается извиняться перед российским зрителем и отменила все концерты в россии.

Приходько уже давно активно поддерживает украинских военных и принимает участие в помощи семьям переселенцев. "Нужно бороться за независимость и восстанавливать государство", - сказала Анастасия Приходько в интервью каналу "Украина".

Сегодня ее позиция по отношению к украинским артистам, которые в последнее время жили и работали в России, очень четкая. Особенно это касается тех звезд, которые могли бы стать на сторону страны еще в 2014 году, но они продолжали выступать на сцене страны-агрессора и потому своим творчеством вдохновляли врага, морально его поддерживали.

Читайте такжеСколько вложили в Лободу: стало известно об инвестициях Крапивиной в певицу

Например, певица задала вопрос о действиях Светланы Лободы, которая сейчас начала отдавать большие деньги в разные фонды в поддержку Украины.

Почему Светлана Лобода не делала этого в 2015-16 годах? Потому что пела и получала награды. А теперь она понимает, что Россия в плане шоу-бизнеса умерла, – объяснила звезда. – Она понимает, что нужно вспомнить: Я украинка. Я тут! Мне нужно домой! Что я буду в той России делать?

По словам певицы, чтобы отбелить свою историю, некоторые знаменитости начинают первый шаг исправления ошибок с оказания помощи. Но украинская звезда считает, что связь с Россией уже останется в карьере Светланы Лободы, чтобы она не делала.

"Это как в политике: если ты накосячил – тебе это будут вспоминать всю твою жизнь, – привела пример гостя программы "Звездный путь". – Я думаю, что украинцы ее не простят. Я лично о себе говорю: я не простила бы и не хочу прощать. Это моя позиция с 2014 года, и она неизменна до конца моей жизни".

Напомним, ранее сообщалось, что Светлана Лобода может вернуться с концертами в россию. Даже якобы были отпечатаны афиши. Но это, скорее всего, не состоится.