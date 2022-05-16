УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Украинцы ее не простят": Приходько высказалась по поводу Лободы

16 мая 2022, 16:25

Приходько жестко прокомментировала позицию Лободы.

приходько
Анастасия Приходько высказала свою позицию / скриншот

Украинская певица Анастасия Приходько в программе "Зірковий шлях", рассказала о своем отношении к действиям Светланы Лободы, которая по информации СМИ не собирается извиняться перед российским зрителем и отменила все концерты в россии.

Приходько уже давно активно поддерживает украинских военных и принимает участие в помощи семьям переселенцев. "Нужно бороться за независимость и восстанавливать государство", - сказала Анастасия Приходько в интервью каналу "Украина".

Сегодня ее позиция по отношению к украинским артистам, которые в последнее время жили и работали в России, очень четкая. Особенно это касается тех звезд, которые могли бы стать на сторону страны еще в 2014 году, но они продолжали выступать на сцене страны-агрессора и потому своим творчеством вдохновляли врага, морально его поддерживали.

Читайте такжеСколько вложили в Лободу: стало известно об инвестициях Крапивиной в певицу

Например, певица задала вопрос о действиях Светланы Лободы, которая сейчас начала отдавать большие деньги в разные фонды в поддержку Украины.

Почему Светлана Лобода не делала этого в 2015-16 годах? Потому что пела и получала награды. А теперь она понимает, что Россия в плане шоу-бизнеса умерла, – объяснила звезда. – Она понимает, что нужно вспомнить: Я украинка. Я тут! Мне нужно домой! Что я буду в той России делать?

По словам певицы, чтобы отбелить свою историю, некоторые знаменитости начинают первый шаг исправления ошибок с оказания помощи. Но украинская звезда считает, что связь с Россией уже останется в карьере Светланы Лободы, чтобы она не делала.

"Это как в политике: если ты накосячил – тебе это будут вспоминать всю твою жизнь, – привела пример гостя программы "Звездный путь". – Я думаю, что украинцы ее не простят. Я лично о себе говорю: я не простила бы и не хочу прощать. Это моя позиция с 2014 года, и она неизменна до конца моей жизни".

Напомним, ранее сообщалось, что Светлана Лобода может вернуться с концертами в россию. Даже якобы были отпечатаны афиши. Но это, скорее всего, не состоится.

viber
Анастасия Приходько
Реклама
Популярное
Сказочное везение, денежный успех и счастье в любви: три знака зодиака станут любимчиками фортуны на ближайшие годыСказочное везение, денежный успех и счастье в любви: три знака зодиака станут любимчиками фортуны на ближайшие годы Кровавое полнолуние 16 мая: астрологи рассказали, кому грозит опасностьКровавое полнолуние 16 мая: астрологи рассказали, кому грозит опасность Единственная пятница 13 в 2022 году: астрологи рассказали, какой ждать опасностиЕдинственная пятница 13 в 2022 году: астрологи рассказали, какой ждать опасности Гороскоп на сегодня, 14 мая 2022: Львам – обман, Девам – скандалы, Стрельцам – деньгиГороскоп на сегодня, 14 мая 2022: Львам – обман, Девам – скандалы, Стрельцам – деньги Судьбоносные перемены и обновление человечества: три мощных астрологических события 5 летСудьбоносные перемены и обновление человечества: три мощных астрологических события 5 лет
Поддержите Главред

Последние новости

16:31

"Евровидение-2023 будет в Украине 100%": министр культуры Ткаченко о подготовке к конкурсу

16:25

"Украинцы ее не простят": Приходько высказалась по поводу Лободы

16:20

"Им ампутируют конечности по живому": мать бойца из "Азовстали" рассказала о болезненных реалиях

16:20

В ПриватБанке сообщили о масштабном сбое в работе Приват24

16:16

Если война затянется еще на 3-4 месяца, то придется повышать налоги - министр финансов УкраиныВидео

Реклама
16:10

Приметы на 17 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:10

Победа Украины над Россией беспокоит Запад: триумф Киева грозит риском ядерной эскалации – PoliticoВидео

15:58

Бойцы ВСУ начали обучение на дальнобойных словацких САУ Zuzana 2Видео

15:30

"Давайте отбросим политику": Федишин поставила точку в скандале с голосованием на Евровидении

15:30

Зеркаль рассказала, почему европейцы притормаживают эмбарго на российскую нефть

15:27

Почему смерть Путина пока не выгодна Украинемнение

15:23

Сын Анастасии Заворотнюк рассказал о своем серьезном заболевании

15:22

Оккупанты готовят окружение: в МВД назвали новое направление главного удара РФВидео

15:12

Заворотнюк готовится к прибавлению в семье

15:04

"Меня выгнали из ОП": Арестович выставил провокационное видеоВидео

14:59

Рашистов заманили в ловушку: детали зачистки ВСУ плацдарма на Северском ДонцеВидео

14:25

Женщины, дети, люди с инвалидностью: в ОРДЛО подписали дикий приказ о мобилизации

14:20

Вступление Украины в НАТО: у Путина предупредили о территориальном спореВидео

14:17

"Причастен к расхищению миллионов": Харчишин вывел на чистую воду продюсера Лисицу

14:09

Увеличение дохода или большая прибыль: трем знакам улыбнется невероятная денежная удача в ближайшее время

Реклама
13:57

"Командир и пол батальона 200-е": перепуганный оккупант рассказал о потерях и собирается бежать в РФВидео

13:55

Новая стоимость на АЗС: цена на бензин увеличена, на дизель - сниженаВидео

13:30

Рашистов уничтожили вместе с техникой: на Запорожье ВСУ "покрошили" десятки оккупантовВидео

13:18

Последствия войны для России: как окружение кремлевского фюрера сожрет его и себямнение

13:15

Уничтожено 485 оккупантов и более 80 единиц техники: армия РФ облажалась, форсируя Северский Донец - ISWВидео

13:14

Оккупанты ударили по Одещине ракетами из стратегической авиации: 4 пострадавших, среди них ребенокФото

13:08

Эпический провал РФ в космосе: Z-спутник может сгореть в атмосфере Земли

13:01

Сотню российских танкистов взяли в плен ВСУ: украинские разведчики достали секретные документыФото

13:00

Гороскоп на завтра, 17 мая 2022: Девам – зависть, Рыбам – обман, Близнецам – хорошие известия

12:57

Как Финляндия и Швеция: в США раскрыли сценарий быстрого вступления Украины в НАТОВидео

12:28

Жены мобилизованных в "‎ЛНР" штурмуют военную прокуратуру: "Спасите, это же ваши люди"Видео

12:20

"Боялась, что убьют сына": оккупанты жестоко изнасиловали 2 женщин, мужа одной убилиВидео

12:16

Враг получил по зубам на Сумщине: пограничники отразили попытку прорыва ДРГ РФВидео

12:12

В Минсоцполитики пояснили, что будет с пенсиями и субсидиями в Украине на время войны

12:01

"Нет дела - нет тела": Арестович похвалил россиян за поджог военкоматов

11:28

"Начнём с Белгорода!": Потап предупредил россиян о возвращении Краснодарского края Украине

11:28

Контрнаступление украинцев в Харьковской области разрушит планы оккупантов на Донбассе – Sky NewsВидео

11:25

80 дней войны: в чем Украина уже победила Путинамнение

11:21

Вышиванка и хлеб с солью: Собчак показала интерьер нового дома с мозаикой

10:53

Рашисты позорно бегут с поля боя: контрнаступление ВСУ невозможно остановить - ДенисенкоВидео

Реклама
10:40

Кот из Бучи, который пробыл в плену оккупантов 80 дней, вернулся к хозяевам

10:40

Боится "ответки" и санкций: в британской разведке пояснили, почему Лукашенко не хочет воевать с УкраинойВидео

10:35

"Не могу жить без родителей": на Киевщине 12-летний мальчик рассказал об ужасах оккупации в дневнике

10:12

Из-за глупости командования потеряли сотни человек: в NYT рассказали о крахе оккупантов под Белогоровкой

09:35

Глава нацжюри от Украины на Евровидении-2022 оправдался за 0 баллов для Польши

09:33

ВСУ мощно ударили артиллерией по оккупантам на Херсонщине: у русских заметные потериВидео

09:16

Когда будет достаточно оружия: ВСУ пойдут в активное контрнаступление в середине лета – АрестовичВидео

09:11

Почему Путина скоро снесутмнение

09:00

"Бестолковое решение жюри": Сумская вмешалась в скандал с голосованием на Евровидении-2022

08:43

"Нечего по сеяному ездить": артиллеристы ВСУ ярко уничтожили колонну оккупантовВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять