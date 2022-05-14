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"Пьяная баба, которая просила у Путина подписать икону": Анастасия Приходько разнесла рашиста Лепса

14 мая 2022, 17:21

Артистка рассказала, почему считает, что у него нет ничего святого.

Приходько раскритиковала Лепса за поддержку войны в Украине / Коллаж

Украинская певица Анастасия Приходько раскритиковала рашиста Григория Лепса, который отправился на Донбасс с концертами. На его примере она объяснила, почему не стоит образать внимания на российских знаменитостей, которые поддерживают военную агрессию рф.

Артистка вспомнила, как шансонье-путинист лебезил перед лидером рф. Теперь, после видео Лепса со стрельбищ, Приходько и вовсе назвала его пьяной женщиной и мучным червем.

"Эта пьяная женщина по имени Лепс приехала к "освободителям"... Помню как оно бежало к Путину и просило оставить автограф на иконе, и тогда я впервые увидела собственными глазами как человек лижет [неценз.] и трясется от страха одновременно. Было очень смешно наблюдать. Это интересная была история - когда-то расскажу. И все, что происходит сейчас с артистами в РФ, в моей голове сложились пазлы, почему они себя все так ведут сейчас.

И вы думаете, у них есть что-то святое кроме Первого канала и Володьки? Нет. Я прошу, не обращайтесь к этим "мучным червям", они не стоят вашего внимания, вашего времени. Желаю ему цинка в дорогу!"

В комментариях к посту Анастасии Приходько предполагают, что на полигон артист вышел уже нетрезвым, и предложили принять участие в реальном сражении:

"Давай на поле боя...ЧМОЛЕПСА".

"Плешивий кусок лайна".

"Этот клоун месяц молчал после начала войны. Надеялся, что его активы не заморозят. Заморозили! Теперь можно и не молчать".

"П'яниця з кабака!!!"

"А нащо йому спину підпирають? Знов нализався, шо й на ногах не встоїть, чи шо?"

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Ранее известный украинский певец и фронтмен группы Бумбкос Андрей Хлывнюк, который исполнил песню-символ войны в Украине Червона Калина и отправился защищать Украину, появился на обложке американского журнала Billboard.

Другие новости:

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