"Как я буду смотреть украинцам в глаза": Настя Приходько оправдалась за карьеру в РФ

Настя Приходько рассказала, почему не стала строить карьеру в России / instagram.com/prykhodko_official

Украинская певица Настя Приходько рассказала в интервью УНИАН, как складывалась ее карьера в РФ, и почему она вернулась на Родину.

В 2009 году артистка выступила на Евровидении от России с песней Мамо. Это был настоящий хит, путевка в мир российского шоу-бизнеса. К тому же ее продюсером был Константин Меладзе, чье имя само по себе является синонимом успеха для многих сольных артистов и музыкальных коллективов.

Однако Приходько приняла решение вернуться в Украину, несмотря на яркие перспективы. Певица призналась, что не решилась идти на сделку со своей совестью.

"У меня есть моя родная страна. Как можно думать о деньгах, когда на Родине война, когда Россия напала на Украину? Как я буду спать сама с собой? Как я буду просыпаться? Как я буду смотреть украинцам в глаза, выходя на сцену? Человек должен жить по совести. Родину, дом, могилы предков предавать нельзя", - рассказала Приходько.

Певица и сейчас, когда Украина охвачена войной и дает отпор российским оккупантам, остается в своей стране. Приходько отмечает - она уже давно была бы на передовой, если бы не младший сын, которому сейчас чуть больше года.

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Ранее Украинская певица Настя Приходько раскритиковала коллег по цеху, певиц Светлану Лободу и Ани Лорак, за преступное замалчивание трагической войны на Украине, которую развязала РФ, и предложила лишить их украинского гражданства.

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