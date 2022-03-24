"Господи, угомоните ботокс!": Настя Приходько призвала лишить опальных Лорак и Лободу гражданства

Настя Приходько призвала лишить опальных Лорак и Лободу гражданства / Коллаж

Украинская певица Настя Приходько раскритиковала коллег по цеху, певиц Светлану Лободу и Ани Лорак, за преступное замалчивание трагической войны на Украине, которую развязала РФ.

Лорак и Лободе вменяют, что они долгое время строили карьеру в России, из-за чего, очевидно, стали забывать свои украинские корни. Их бездействие приравнивают к прямому содействию страны-агрессора.

Настя Приходько на своей странице в Facebook бурно отреагировала на предательство соотечественниц.

Так, комментируя новость о том, что Ани Лорак лишили звезды на Алее Славы в родных Черновцах, Приходько предложила пойти дальше, и оставить Каролину без украинского гражданства: "А чего только звездочку? А лишить звания? А впаять за измену родине? Я бы еще и гражданства лишила… Оно ж потом всплывет с Украинскими песнями и будет рассказывать, как она любит Украину! Вспомните потом….Действуйте уже сейчас, сейчас именно то время, когда надо все расставить по местам".

За молчание катком критики Приходько "проехалась" и по Лободе - певицу возмутило, что та больше рассказала о блокировке в Instagram, чем о войне на Родине: "Постой куда ты муЗчина, оставь хотя бы своё ламБорджини". Господи, угомоните ботокс!!!! Он начал у нее мигрировать в мозг! Этих [блин - неценз.] надо моментально отрезать от Украины! Ни одна, ни вторая, ни даже третья не сказали что происходит у нас в стране! А у нас война! Война, моя "дорогая".

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Ранее Катя Осадчая и Леся Никитюк раскритиковали Марув за интервью в российском издании, и предложили ей отказаться от украинского гражданства.

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