В Черновцах звезду Ани Лорак на Аллее славы отправили за русским кораблем

Ани Лорак / соцсети

Исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение изъять именные звезды Ани Лорак и Василия Герелло из Аллеи звезд.

Как пишет CvNews, до сих пор именные звезды этих исполнителей, которые не выступают против войны в Украине, были на Театральной площади в Черновцах.

Оперный певец Василий Герелло 18 марта выступил в Москве на концерте по случаю восьмой годовщины "Воссоединения Крыма с Россией". Таким образом, он публично поддержал страну-террористку, которая убивает мирное население Украины и бомбит наши города. Заметим, артист родом из села Васлововцы в Черновицкой области.

Украинская певица Ани Лорак продолжила гастролировать и развивать карьеру в России даже после начала войны в Донбассе в 2014 году. Когда Россия ворвалась на территорию Украины с полномасштабной войной, исполнительница не призвала военных и Путина остановиться.

Отныне именные звезды этих поклонников страны-агрессорки официально изъяты из Аллеи звезд на Театральной площади, расположенной в Черновцах.

В соответствии с Положением об Аллее звезд в Черновцах имя выдающейся личности может быть изъято, если это личность:

нарушила Конституцию, законы Украины;

лишена государственных наград и почетных званий;

допустила некорректные высказывания, посягающие на честь, достоинство или репутацию территориальной общины и Украины;

совершила действия, дискредитирующие ее перед территориальной общиной.

Ани Лорак с момента начала войны на Донбассе продолжала жить и выступать в Москве. После полномасштабного наступления войск России Лорак не высказывалась публично, в то время, как другие украинские звезды отказываются от российских наград.

Отметим, у Лорак, Баскова, Киркорова и других артистов могут отобрать звание Народный артист Украины.

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