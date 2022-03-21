Басков, Киркоров, Лорак и другие: Зеленского призвали лишить званий артистов, поддерживающих РФ

Эти артисты продолжают "продавать свое достоинство за кровавые рубли", отмечают в Верховной Раде Украины.
Комитет гуманитарной и информационной политики Верховной Рады призвал президента Украины Владимира Зеленского лишить почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" восьмерых артистов, которые поддерживают Россию.
В списке лиц, которых предлагают лишить званий, часть российских артистов, и часть – украинских. Об этом сообщила в Facebook заместитель руководителя комитета Евгения Кравчук.
Речь идет о следующих артистах:
- Николай Басков,
- Владимир Бортко,
- Василий Горелло,
- Филипп Киркоров,
- Игорь Крутой,
- Каролина Куек (Ани Лорак),
- Светлана Лобода,
- Таисия Повалий.
"В то время, когда настоящие деятели исскуства Украины делают всё возможное, чтобы поддержать наше государство (занимаются волонтерством; многие артисты даже вступили в ряды ВСУ), кое-кто продолжает продавать свое достоинство за кровавые рубли, отрицает или замалчивает войну и поддерживает агрессию против Украины. Эти люди не будут иметь никаких почестей в Украине не только на человеческом уровне, но и официально", – написала Кравчук.
Ранее сообщалось, что в Украине создали платформу со списком артистов, блогеров и политиков, поддерживающих войну Россию против Украины.
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