Басков, Киркоров, Лорак и другие: Зеленского призвали лишить званий артистов, поддерживающих РФ

Повалий и Басков в списке тех, кого хотят лишить званий/ Instagram Повалий

Комитет гуманитарной и информационной политики Верховной Рады призвал президента Украины Владимира Зеленского лишить почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" восьмерых артистов, которые поддерживают Россию.

В списке лиц, которых предлагают лишить званий, часть российских артистов, и часть – украинских. Об этом сообщила в Facebook заместитель руководителя комитета Евгения Кравчук.

Речь идет о следующих артистах:

Николай Басков,

Владимир Бортко,

Василий Горелло,

Филипп Киркоров,

Игорь Крутой,

Каролина Куек (Ани Лорак),

Светлана Лобода,

Таисия Повалий.

"В то время, когда настоящие деятели исскуства Украины делают всё возможное, чтобы поддержать наше государство (занимаются волонтерством; многие артисты даже вступили в ряды ВСУ), кое-кто продолжает продавать свое достоинство за кровавые рубли, отрицает или замалчивает войну и поддерживает агрессию против Украины. Эти люди не будут иметь никаких почестей в Украине не только на человеческом уровне, но и официально", – написала Кравчук.

Ранее сообщалось, что в Украине создали платформу со списком артистов, блогеров и политиков, поддерживающих войну Россию против Украины.

Читайте также: