Лорак, Тодоренко, Мураев и другие: появился список звезд, поддерживающих РФ или умалчивающих войну в Украине

Появился список звезд, поддерживающих РФ или умалчивающих войну в Украине / соцсети

В Украине создали платформу списком артистов, блогеров и политиков, которые поддерживают войну Россию против Украины.

В список вносят тех, кто поддерживает или молча терпит войну и путинский режим, распространяет фейки о войне РФ против Украины, умалчивает действия агрессора и т.д, говорится на сайте.

Инициативу разработал украинский блоггер и продюсер Петр Заставный, а список наполняет Марина Сикорская.

Среди артистов украинского происхождения в список попали:

Блогер и ведущая Регина Тодоренко – замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине);

Певица Ани Лорак – умолчание агрессора и реальной ситуации в Украине. Молчаливая поддержка путинского режима.

Пропагандистка Снежана Егорова – поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальная ситуация в Украине. Украинофобство.

Певица Анна Asti – молчаливая поддержка путинского режима.

Рэпер Джиган – молчаливая поддержка путинского режима.

Певец Artik – молчаливая поддержка путинского режима.

Певица Мари Краймбрери – молчаливая поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальная ситуация в Украине.

Певица Анна Седокова – молчаливая поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальная ситуация в Украине.

Певица Светлана Лобода – замалчивание агрессора и реальная ситуация в Украине.

Певица Таисия Повалий – замалчивание агрессора и реальная ситуация в Украине.

Эстрадный певец Вадим Казаченко – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Напомним, в России состоялся концерт "Крымская весна", посвященный оккупации Крыма. В нем приняли участие многие российские звезды, в том числе Полина Гагарина. Телеведущая Маша Ефросинина не оставила без внимания такой циничный поступок артистки.