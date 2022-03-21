Лорак, Тодоренко, Мураев и другие: появился список звезд, поддерживающих РФ или умалчивающих войну в Украине

В списке уже немало известных фамилий.
В Украине создали платформу списком артистов, блогеров и политиков, которые поддерживают войну Россию против Украины.
В список вносят тех, кто поддерживает или молча терпит войну и путинский режим, распространяет фейки о войне РФ против Украины, умалчивает действия агрессора и т.д, говорится на сайте.
Инициативу разработал украинский блоггер и продюсер Петр Заставный, а список наполняет Марина Сикорская.
Среди артистов украинского происхождения в список попали:
Блогер и ведущая Регина Тодоренко – замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине);
Певица Ани Лорак – умолчание агрессора и реальной ситуации в Украине. Молчаливая поддержка путинского режима.
Пропагандистка Снежана Егорова – поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальная ситуация в Украине. Украинофобство.
Певица Анна Asti – молчаливая поддержка путинского режима.
Рэпер Джиган – молчаливая поддержка путинского режима.
Певец Artik – молчаливая поддержка путинского режима.
Певица Мари Краймбрери – молчаливая поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальная ситуация в Украине.
Певица Анна Седокова – молчаливая поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальная ситуация в Украине.
Певица Светлана Лобода – замалчивание агрессора и реальная ситуация в Украине.
Певица Таисия Повалий – замалчивание агрессора и реальная ситуация в Украине.
Эстрадный певец Вадим Казаченко – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
Напомним, в России состоялся концерт "Крымская весна", посвященный оккупации Крыма. В нем приняли участие многие российские звезды, в том числе Полина Гагарина. Телеведущая Маша Ефросинина не оставила без внимания такой циничный поступок артистки.