"Празднует смерть украинских детей": Маша Ефросинина пристыдила продажную Гагарину

Маша Ефросинина продажную Гагарину / соцсети

В России состоялся концерт "Крымская весна", посвященный оккупации Крыма. В нем приняли участие многие российские звезды, в том числе Полина Гагарина.

Телеведущая Маша Ефросинина не оставила без внимания такой циничный поступок артистки. На своей страничке в Instagram она написала, что та празднует смерть украинских детей.

"Дно! Позорище", - добавила Ефросинина.

Также она упомянула Тину Канделаки и Николая Баскова, которые яростно поддерживают агрессию Путина на территории Украины.

instagram.com/mashaefrosinina/

Отметим, что противники войны в Украине попадают в новые и новые списки так называемых "врагов русского народа".

В очередной перечень "неугодных" попали телеведущий Дмитрий Комаров, ведущая Маша Ефросинина и доктор Евгений Комаровски.

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