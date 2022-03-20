"Празднует смерть украинских детей": Маша Ефросинина пристыдила продажную Гагарину

Телеведущая резко высказалась адрес российской певицы.
В России состоялся концерт "Крымская весна", посвященный оккупации Крыма. В нем приняли участие многие российские звезды, в том числе Полина Гагарина.
Телеведущая Маша Ефросинина не оставила без внимания такой циничный поступок артистки. На своей страничке в Instagram она написала, что та празднует смерть украинских детей.
"Дно! Позорище", - добавила Ефросинина.
Также она упомянула Тину Канделаки и Николая Баскова, которые яростно поддерживают агрессию Путина на территории Украины.
Отметим, что противники войны в Украине попадают в новые и новые списки так называемых "врагов русского народа".
В очередной перечень "неугодных" попали телеведущий Дмитрий Комаров, ведущая Маша Ефросинина и доктор Евгений Комаровски.
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Автор: Сергей Коломиец