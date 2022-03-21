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"Понял, что язык – это оружие": актер "Дизель-шоу" Крутоголов перешел на украинский из-за войны

21 марта 2022, 13:27

Актер отмечает, что больше не хочет разговаривать на языке российских оккупантов. На украинский также переходят и его родные.

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Егор Крутоголов перешел на украинский язык/ Facebook Shootgroup Production

Украинский актер и участник "Дизель-шоу" Егор Крутоголов после широкомасштабного вторжения России в Украину перешел в общении на украинский язык.

По его словам, раньше он считал себя ущемленным в вопросе языка, а теперь понял, что язык – это оружие. Об этом Крутоголов рассказал в интервью РБК-Украина.

Актер, как и его семья, больше не хотят разговаривать на языке российских оккупантов. Поэтому они все вместе переходят на украинский. Однако на полную адаптацию понадобится время, отмечает Крутоголов.

"Мне нужно время, чтобы полностью переключиться на украинский. Но я уже не хочу разговаривать на вражеском языке. Многие мои родственники и близкие до сих пор говорят на русском. Но когда они слышат, как я с ними говорю на украинском (хотя до этого говорил на русском) – у них ломается языковой аппарат, всё хрустит, но все пытаются перейти на украинский", – рассказал актер

Он также добавил, что наше государство может выстоять перед лицом агрессора благодаря коду нашей нации.

"Он (код, – ред.) состоит из языка, юмора, преданности и героизма. И этот код должен быть целостным – только тогда он будет работать на победу", – сказал Крутоголов.

Напомним, ранее украинская певица Анастасия Приходько гневно обратилась к Путину, опубликовав послание российскому диктатору у себя в Instagram. "Я хочу чтобы твоя душа мучилась вечность в аду!" – подчеркнула певица, обращаясь к Путину.

Напомним, российская актриса Чулпан Хаматова, которая в свое время оправдывала аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, вместе с детьми переехала в Латвию. Артистка призналась, что разочаровалась в президенте Владимире Путине, хотя ранее за него агитировала и заявляла о поддержке.

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война в Украине украинский язык вторжение России Егор Крутоголов
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