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"Никакой суперточечной войны не бывает": Чулпан Хаматова разочаровалась в Путине и сбежала из РФ

21 марта 2022, 11:55

Чулпан Хаматова, которая оправдывала оккупацию Крыма и Донбасса, обвинила Путина во лжи и сбежала в Латвию.

Чулпан Хаматова разочаровалась в Путине и сбежала из РФ / скриншот с видео

Российская актриса Чулпан Хаматова, которая в свое время оправдала аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, вместе с детьми переехала в Латвию.

Артистка призналась, что разочаровалась в президенте Владимире Путине, хотя ранее за него агитировала и заявляла о поддержке. В интервью "Скажи Гордеевой", на вопрос "Родина или истина?" Хаматова заявила, что 24 февраля 2022 года стала свидетельницей самого большого обмана, поскольку Путин объявил войну Украине.

"Я не понимала, что сила твоей родины не в качестве жизни людей, а в количестве территорий. И я этого не понимала. Даже не до Крыма и до Донбасса, а до 24 февраля. А в тот день я стала семилетней девочкой. Ничего не знаю, я потерянный ребенок в панике..." – рассказала актриса.

Читайте также"Я хочу чтоб твоя душа мучилась вечность в аду!": Анастасия Приходько гневно обратилась к Путину"Я не могу называть чужое горе, чужую боль, чужую трагедию, гуманитарную катастрофу чем-то от чего-то освобожадющим. Никакой суперточечной войны, где не пострадает ни один невинный человек, не бывает. Не было и не может быть в истории. Это очевидно. Невинные люди будут погибать..." – отметила Хаматова.

Она распекла аргумент Путина о том, что бомбардировками Украины и убийством мирных жителей Россия якобы превентивно защищается, чтобы не напали на нее. Ему нет логического объяснения, убеждена знаменитость.

"Это в лучшем случае, если не заставят черное назвать белым. Попросить прощение за то, что я не поддержала начало военной операции. И играть по тем правилам игры, которые мне будут диктовать. Это единственный способ вернуться в Россию и не сесть в тюрьму", – подытожила знаменитость.

Напомним, в России состоялся концерт "Крымская весна", посвященный оккупации Крыма. В нем приняли участие многие российские звезды, в том числе Полина Гагарина. Телеведущая Маша Ефросинина не оставила без внимания такой циничный поступок артистки.

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