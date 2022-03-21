Даже Гитлеру такое в голову не приходило: Макаревич предупредил Путина о судьбе фюрера

Макаревич предупредил Путина о судьбе фюррера / facebook.com/makarevichav

Российский музыкант Андрей Макаревич, который неоднократно поддерживал Украину, напомнил россиянам о позорной судьбе Третьего Рейха.

Певец сравнил президента РФ Владимира Путина с фюрером Адольфом Гитлером.

"Даже Гитлеру не пришло в голову объявить, что советская армия сама разбомбила свои города, взяла в блокаду Ленинград, чтобы дискредитировать миролюбивый Рейх", – написал Макаревич.

Он добавил, что сейчас весь мир столкнулся с Четвертым Рейхом. Также он добавил, что судьба Гитлера закончилась трагически. А после всех этих событий Германии пришлось еще очень долго выплачивать репарации.

Читайте также"Через 15 минут весь оставшийся мир сотрет нас с лица Земли": Макаревич о ядерной кнопке Путина"Тем, кто еще не понял, что мы уже в Четвертом Рейхе, нужно немедленно вспомнить, чем кончился Третий", – написал музыкант на своем Telegram-канале.

Напомним, в России состоялся концерт "Крымская весна", посвященный оккупации Крыма. В нем приняли участие многие российские звезды, в том числе Полина Гагарина. Телеведущая Маша Ефросинина не оставила без внимания такой циничный поступок артистки.

Читайте также: