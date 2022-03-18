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Бывший муж и продюсер Ани Лорак лишился дома - его до основания уничтожил вражеский снаряд

18 марта 2022, 02:08

Удар пришелся по частному сектору Подольского района Киева.

В дом Юрия Фалесы попал российский снаряд / facebook.com/falyosayuriy

Украинский продюсер, который открыл миру таланты Ани Лорак и Мики Ньютон, Юрий Фалеса лишился дома.

В его жилище в частном секторе Подольского района Киева прилетел российский снаряд. Это произошло вечером 16 марта.

В результате попадания дом загорелся. Пожар удалось ликвидировать, но жилье сильно пострадало.

"Ни дома, ни офиса больше нет! Все живы! Что ж, будем отстраиваться заново!...!" - написал Юрий Фалеса на своей странице в Facebook.

Продюсер выжил, информация о жертвах и раненых уточняется.

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Ранее российская певица Земфира посвятила украинскому народу антивоенный клип на песню Не стреляйте, который состоит из кадров разрушенных от российской военной агрессии городов Украины.

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