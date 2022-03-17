"Не молчите в этой тишине!": Земфира посвятила многострадальной Украине антивоенный клип

Земфира посвятила Украине антивоенный клип / Скриншот

Российская певица Земфира показала трогательный клип, на свою песню Не стреляйте, который посвятила трагическим событиям в Украине.

Артистка уже не единожды поддерживала нашу страну, и выражала несогласие с политикой Кремля и кровавой войной, которую развязала Россия.

В знак солидарности с Украиной, Земфира удалила все видео со своего канала на YouTube, остави лишь два ролика - кавер на песню группы Океан Эльзы Відпусти и новое видео на песню Не стреляйте.

Сначала в кадре появилась сама исполнительница. Она поет, играя на пианино. Затем в песне наступает инструментальный проигрыш, во время которого в кадре появляются фото и видео разрушенных российскими оккупантами украинских городов.

"Не стреляйте, в этой комнате любовь! Не молчите в этой тишине! Я погибну, не молчите!" - главный посыл песни, которую Земфира посвятила многострадальному украинскому народу.

Читайте также"Не было времени отвечать": Лобода жестко высказалась о смене украинского гражданства

Напомним, польский исполнитель Cypis написал рэп-композицию "Putin", которая через несколько дней стала "трендом" в TikTok и попала в чарты Spotify и Apple Music.

Также сообщалось, что украинские артисты Потап и Настя Каменских растрогали всех украинцев до слез. Рэпер написал жене патриотическую песню о войне в Украине.

Другие новости: