"Не молчите в этой тишине!": Земфира посвятила многострадальной Украине антивоенный клип

Ролик с кадрами разрушенных украинских городов артистка дополнила щемящими душу словами.
Российская певица Земфира показала трогательный клип, на свою песню Не стреляйте, который посвятила трагическим событиям в Украине.
Артистка уже не единожды поддерживала нашу страну, и выражала несогласие с политикой Кремля и кровавой войной, которую развязала Россия.
В знак солидарности с Украиной, Земфира удалила все видео со своего канала на YouTube, остави лишь два ролика - кавер на песню группы Океан Эльзы Відпусти и новое видео на песню Не стреляйте.
Сначала в кадре появилась сама исполнительница. Она поет, играя на пианино. Затем в песне наступает инструментальный проигрыш, во время которого в кадре появляются фото и видео разрушенных российскими оккупантами украинских городов.
"Не стреляйте, в этой комнате любовь! Не молчите в этой тишине! Я погибну, не молчите!" - главный посыл песни, которую Земфира посвятила многострадальному украинскому народу.
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Напомним, польский исполнитель Cypis написал рэп-композицию "Putin", которая через несколько дней стала "трендом" в TikTok и попала в чарты Spotify и Apple Music.
Также сообщалось, что украинские артисты Потап и Настя Каменских растрогали всех украинцев до слез. Рэпер написал жене патриотическую песню о войне в Украине.
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