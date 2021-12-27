Певица Земфира показала редкое фото в нежном образе, и рассказала куда исчезла

Земфира поделилась новым уютным фото / instagram.com/zemfiralive

Певица Земфира не раз говорила о том, что не любит социальные сети - по ее мнению там люди нередко забывают о взаимоуважении и чужой приватности.

Тем не менее у артистки есть аккаунт в Instagram, в котором время от времени появляются ее фото и видео с выступлений.

Впрочем, Земфира появляется там крайне редко, и отсутствовать может по несколько месяцев кряду. Но перед новогодними праздниками она все же обрадовала поклонников своим появлением - певица опубликовала уютное домашнее фото, на котором предстала в светлом свитере с высокой горловиной и мягкой улыбкой на лице.

Артистка объяснила, куда "исчезла" на этот раз - она готовила программу для концертного тура, который начнется уже в феврале 2022 года.

"Приветствую! Спасибо за доверие, каждый раз удивляюсь, когда такое происходит - плэйлист готов, начинаю готовиться. Со всеми наступающими праздниками! Встретимся в феврале)" - подписала фото Земфира.

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Земфира поздравила фанатов с предстоящими праздниками / instagram.com/zemfiralive

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