Настя Каменских в прозрачном платье и красных чулках очаровала фанатов дерзким образом

Каменских снялась в лифте в наряде в стиле кэжуал / instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских давно доказала - она может быть нежной девочкой, а может с легкостью перевоплотиться в роковую красотку.

Именно второй образ артистка выбрала для необычной фотосессии, которую она провела в лифте. Каменских показала один из образов для вечеринки в стиле кэжуал, который подобрала сама.

Так перед поклонниками она предстала дерзкой соблазнительницей в наряде необычного сочетания цветов - кремового и красного.

Светлое полупрозрачное платье с соблазнительным разрезом до верхней части бедра отлично дополняла вышивка пайетками и бисером, а также опушка из лебяжьего пуха на лифе.

Воздушное платье Каменских подчеркнула красными чулками с поясом, перчатками и нижним бельем, которое заманчиво просвечивалось сквозь платье.

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Настя Каменских в полупрозрачном платье и красных чулках / instagram.com/kamenskux

Такой необычный наряд позволил певице продемонстрировать все достоинства ее стройной фигуры, не пересекая при этом рамки приличия.

Поклонники пришли в восторг от платья и ножек артистки, затянутых в манящие чулки:

"Не зря говорят и пишут, что ты одна из самых секси, жалко, что лифты у нас разные)"

"Ох и Настя)"

"Настя, имей совесть, тебя смотрят 30-летние мальчики!"

"Огонь, а не баба!"

"Хороша, чертовка!"Читайте такжеКаменских в эффектном мини и гольфах впечатлила позами под елкой

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