Настя Каменских в прозрачном платье и красных чулках очаровала фанатов дерзким образом

Певица позировала в лифте, соблазнительно задрав ножку.
Певица Настя Каменских давно доказала - она может быть нежной девочкой, а может с легкостью перевоплотиться в роковую красотку.
Именно второй образ артистка выбрала для необычной фотосессии, которую она провела в лифте. Каменских показала один из образов для вечеринки в стиле кэжуал, который подобрала сама.
Так перед поклонниками она предстала дерзкой соблазнительницей в наряде необычного сочетания цветов - кремового и красного.
Светлое полупрозрачное платье с соблазнительным разрезом до верхней части бедра отлично дополняла вышивка пайетками и бисером, а также опушка из лебяжьего пуха на лифе.
Воздушное платье Каменских подчеркнула красными чулками с поясом, перчатками и нижним бельем, которое заманчиво просвечивалось сквозь платье.
Такой необычный наряд позволил певице продемонстрировать все достоинства ее стройной фигуры, не пересекая при этом рамки приличия.
Поклонники пришли в восторг от платья и ножек артистки, затянутых в манящие чулки:
"Не зря говорят и пишут, что ты одна из самых секси, жалко, что лифты у нас разные)"
"Ох и Настя)"
"Настя, имей совесть, тебя смотрят 30-летние мальчики!"
"Огонь, а не баба!"
"Хороша, чертовка!"Читайте такжеКаменских в эффектном мини и гольфах впечатлила позами под елкой
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