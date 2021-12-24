Жена Бабкина на полу гостиницы показала свой шарм в полупрозрачном корсете

Никогда ретро еще не было столь горячим.
Жена музыканта Сергея Бабкина, актриса и тренер личного роста Снежана Бабкина заинтриговала фанатов новым проектом.
Артистка поделилась в сторис на своей странице в Instagram бэкстейджем со съемок. Судя по обилию нарядов и образов, готовится масштабная фотосессия с участием ее звездного мужа.
Но один из луков особенно примечателен - в нем Бабкина выглядит настоящей леди из 40-х годов.
Практически кинематографический образ артистки сочетает в себе элементы стиля ретро - прическа, красное классическое закрытое платье длины миди, стилизованные босоножки, и элемент современной моды - полупрозрачный черный корсет под грудь, надетый поверх платья. Так она позирует, сидя на полу гостиничного коридора.
Таким образом Бабкиной удалось неуловимым образом сочетать сдержанную классику с ноткой собственного неповторимого и игривого шарма.
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