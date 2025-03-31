Эктор Хименес-Браво покинул Украину - что произошло

Звезда "МастерШефа" признался, где находится сейчас.

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Эктор Хименес-Браво новости - шеф-повар вернулся на родину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Вкратце:

Эктор Хименес-Браво впервые за 2.5 года покинул Украину

Кулинар рассказал, куда и с какой целью направился

Во время полномасштабной войны Эктор Хименес-Браво оставался в Украине. Шеф-повар поддерживает нашу страну и занимается волонтерством.

Недавно в своем блоге в Instagram он объявил, что покидает страну - впервые за два с половиной года. Кулинар не стал раскрывать пункт назначения и цель поездки, лишь заявил, что едет "в страну Х".

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Сегодня Хименес-Браво опубликовал фото со своей семьей - он вернулся в Колумбию, чтобы повидаться с близкими. "Дома... Я мечтал об этом моменте 2,5 года. Я мечтал еще раз увидеть родных, мечтал обнять маму... До сих пор не верю, что я преодолел такое расстояние. До сих пор не верю, что я дома, в Колумбии", - написал он.

Эктор Хименес-Браво новости - шеф-повар вернулся на родину / instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво новости - шеф-повар вернулся на родину / instagram.com/hectorjimenezbravo

В комментариях шеф-повара поздравляют с долгожданной встречей. Пока не известно, когда именно Эктор Хименес-Браво планирует возвращаться в Украину. Пока он наслаждается обществом семьи.

Эктор Хименес-Браво новости - шеф-повар вернулся на родину / instagram.com/hectorjimenezbravo

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Кто такой Эктор Хименес-Браво? Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине снискал, как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинского гражданство. Во время полномасштабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью на пользу ВСУ и приготовлением обедов для терробороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.

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