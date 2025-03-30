Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Избранница Дмитрия Кулебы призналась, как его медийность влияет на их отношения

Анна Подгорная
30 марта 2025, 16:27
22
Светлана Павелецкая рассказала, как относится к роли "возлюбленной Кулебы".
Светлана Павелецкая, Дмитрий Кулеба
Светлана Павелецкая высказалась про медийность Дмитрия Кулебы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

Вкратце:

  • Павелецкая и Кулеба вместе более трех лет
  • Светлана рассказала, что думает про популярность партнера

Украинская бизнесвумен и издательница Светлана Павелецкая состоит в романтических отношениях с бывшим министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Во время этого романа Павелецкая стала более публичной персоной, однако известность в медиа имела для нее и обратную сторону.

Нередко Светлану позиционируют именно как возлюбленную Кулебы, а не успешную, современную женщину. В интервью для Liga Life она призналась, что такое положение вещей ее ни капельки не смущает - ее избранник действительно более известен, чем она. К тому же Павелецкая достаточно уверена в себе, чтобы оценивать себя по своим реальным достижениям, а не по пиару на популярности партнера.

видео дня

"Я к этому отношусь ок. Потому что понимаю, что Дмитрий более медийный. У меня нет комплекса по этому поводу. Потому что я знаю, что я взрослый и самодостаточный человек. Все свои бизнесы я создавала сама. Еще до того, как начались наши отношения с Дмитрием. Нет, пиаром Дмитрия я не занимаюсь. Во-первых, брать с него деньги - это было бы неправильно. Дмитрий сам замечательный коммуникационщик. Конечно, мы можем какие-то вещи обсуждать дома", - говорит Светлана Павелецкая.

Светлана Павелецкая
Светлана Павелецкая высказалась про медийность Дмитрия Кулебы / Скриншот YouTube

Первые слухи про роман Дмитрия Кулебы и Светланы Павелецкой стали появляться еще в декабре 2021 года. На тот момент политик еще был официально женат на Евгении Кулебе, с которой воспитывал двоих совместных детей - Егора (род. 2006) и Любовь (род. 2011).

В апреле 2022 года Дмитрий и Евгения развелись, а год спустя, в апреле 2023-го, Светлана Павелецкая впервые заявила публично о том, что состоит в отношения с Кулебой. Недавно пара призналась, что их роман мог начаться еще 20 лет назад, ведь познакомились Дмитрий и Светлана еще в студенческие годы. Между ними была симпатия, но молодые и амбициозные люди тогда были не готовы ни к чему серьезному.

Дмитрий Кулеба, Светлана Павелецкая
Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая обмениваются в соцсетях трогательными признаниями в нежных чувствах / instagram.com/paveletskaya_svitlana

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинская актриса Анастасия Пустовит прошла лечение в психбольнице. Она раскрыла обстоятельства, при которых ей понадобилась помощь специалистов.

Также модель и ведущая Александра Кучеренко, бывшая жена Дмитрия Комарова, показала, что делает после развода - последние месяцы были для нее насыщенными значимыми событиями.

Читайте также:

Кто такой Дмитрий Кулеба?

Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Дмитрий Кулеба новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Тайный удар ATACMS по Крымскому мосту: в NYT рассказали о плане атаки

Тайный удар ATACMS по Крымскому мосту: в NYT рассказали о плане атаки

16:25Война
РФ готовится атаковать НАТО: СМИ назвали первую цель Путина

РФ готовится атаковать НАТО: СМИ назвали первую цель Путина

15:29Мир
На Украину летело более тысячи дронов: Зеленский ожидает реакции США на террор РФ

На Украину летело более тысячи дронов: Зеленский ожидает реакции США на террор РФ

14:45Война
Реклама

Популярное

Ещё
Влупит мороз и будет сыпать снег: синоптики назвали регионы, где резко похолодает

Влупит мороз и будет сыпать снег: синоптики назвали регионы, где резко похолодает

Российская певица заговорила по украински: зал визжал

Российская певица заговорила по украински: зал визжал

Влупил почти 8-балльный шторм: Украина атаковала усиленная магнитная буря

Влупил почти 8-балльный шторм: Украина атаковала усиленная магнитная буря

Гороскоп на завтра 31 марта: Ракам - карьерный успех, Львам - осуществление мечты

Гороскоп на завтра 31 марта: Ракам - карьерный успех, Львам - осуществление мечты

"Тупое существо": Виктор Павлик публично вступил в конфликт из-за жены

"Тупое существо": Виктор Павлик публично вступил в конфликт из-за жены

Последние новости

16:43

Орбан примет Нетаньяху в Венгрии, несмотря на ордер Гааги

16:27

Избранница Дмитрия Кулебы призналась, как его медийность влияет на их отношения

16:25

Тайный удар ATACMS по Крымскому мосту: в NYT рассказали о плане атаки

16:16

Новый этап войны и "мясные навалы": появился мрачный прогноз по перемириюВидео

15:36

"Шантаж" США от Украины: в The New York Times раскрыли детали Курской операции

Надвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погодыНадвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погоды
15:29

РФ готовится атаковать НАТО: СМИ назвали первую цель Путина

15:11

Известковый налет больше не появится: чем нужно обработать унитаз

14:45

На Украину летело более тысячи дронов: Зеленский ожидает реакции США на террор РФ

14:14

Трамп может резко изменить позицию по Украине: назван решающий факторВидео

Реклама
13:56

Многие даже не догадываются: сколько лет Шевченко прожил в России

13:53

Через полтора года после вторых родов: известная певица беременна третьим

13:08

У врага появилось подкрепление: ВСУ сообщили об изменении ситуации возле Торецка

13:06

В Москве взорвался и загорелся лимузин Путина: СМИ раскрыли первые деталиВидео

13:04

Секретное сотрудничество США и Украины: NYT раскрыл, какую помощь получил Киев

12:24

Сдерживание России больше не приоритет для США: СМИ опубликовали секретный отчет

12:06

Почему 31 марта нельзя ходить в гости: какой праздник, что нельзя делать

11:52

Могут ли новые ракеты Нептун уничтожить Крымский мост: назван интересный нюансВидео

11:30

Китайский гороскоп на завтра 31 марта: Кроликам - нападки, Петухам - риски

11:15

Перемирие в Украине станет критическим ударом для экономики РФ – WSJ

11:13

Скидки до 52% на препараты: в Минздраве заявили о снижении цен в аптеках

Реклама
10:13

Оккупанты массово гибнут в Херсонской области: в Атэш рассказали детали

09:58

Страны Балтии опасаются окончания войны в Украине - Financial Times

09:41

США хотят обвинить Украину: Портников объяснил, что не так с соглашением о недрах

08:58

Скандал в США с перепиской в Signal: Трамп принял окончательно решение

08:34

ВСУ оттесняют врага: аналитики сообщили об успехе на двух направлениях фронта

07:38

Оккупанты планируют большое наступление в 2025 году: в ISW назвали места удара

06:15

Влупил почти 8-балльный шторм: Украина атаковала усиленная магнитная буря

05:37

Гороскоп на апрель 2025 для Весов: названы самые прибыльные дниВидео

05:00

Будете здоровыми весь год: что нужно съесть 30 марта, приметы

04:35

"Россияне истощены": эксперт назвал главное условие, при котором фронт РФ обвалитсяВидео

02:58

Какие вещи ни в коем случае нельзя стирать в машинке: знают единицы

02:30

Почему лучше не парковать авто в гараже: автомеханик указал на опасность

01:43

Гороскоп на завтра 31 марта: Ракам - карьерный успех, Львам - осуществление мечты

29 марта, суббота
23:34

"Будет заниматься именно этим": эксперт ошарашил прогнозом наступления ВСУ на территории РФВидео

23:17

В Харькове "прилет" по военному госпиталю, десятки раненых: новые детали атакиФотоВидео

21:53

"Тупое существо": Виктор Павлик публично вступил в конфликт из-за жены

21:18

Харьков содрогается от взрывов: город массированно атакуют "Шахеды"Видео

21:08

РФ готовит резервы: названы четкие сроки начала наступления РФВидео

21:01

Сестру-молчунью Ефросининой Лизу Ющенко кинули в России

20:59

Трампу предложили устранить Уолтца: в СМИ узнали о решении президента США

Реклама
19:46

"Силы достаточно немалые": в ГПСУ признались, прорвала ли РФ границу на Сумщине

19:38

Влупит мороз и будет сыпать снег: синоптики назвали регионы, где резко похолодает

19:21

"Ситуация хуже, чем в Бахмуте": в ВР ошарашили подробностями о боях в Курской области

19:10

Об аграрных санкциях и путинских олигархахмнение

18:47

Доллар внезапно "просел": каким будет курс валют 31 марта

18:34

Разбил хоботом стекло машины: на россиянок напал раздраженный слон

18:24

Российская певица заговорила по украински: зал визжалВидео

17:51

До Пасхи мира не будет: МВФ назвал новые сроки окончания войны в Украине

17:32

Враг для штурмов применяет "дикую" тактику: в ВСУ рассказали детали

17:18

Бежали друг к другу и плакали: трогательное видео возвращения детей из оккупацииФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Операция в Курской области
Пробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на Курщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять