Избранница Дмитрия Кулебы призналась, как его медийность влияет на их отношения

Светлана Павелецкая рассказала, как относится к роли "возлюбленной Кулебы".

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Светлана Павелецкая высказалась про медийность Дмитрия Кулебы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

Вкратце:

Павелецкая и Кулеба вместе более трех лет

Светлана рассказала, что думает про популярность партнера

Украинская бизнесвумен и издательница Светлана Павелецкая состоит в романтических отношениях с бывшим министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Во время этого романа Павелецкая стала более публичной персоной, однако известность в медиа имела для нее и обратную сторону.

Нередко Светлану позиционируют именно как возлюбленную Кулебы, а не успешную, современную женщину. В интервью для Liga Life она призналась, что такое положение вещей ее ни капельки не смущает - ее избранник действительно более известен, чем она. К тому же Павелецкая достаточно уверена в себе, чтобы оценивать себя по своим реальным достижениям, а не по пиару на популярности партнера.

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"Я к этому отношусь ок. Потому что понимаю, что Дмитрий более медийный. У меня нет комплекса по этому поводу. Потому что я знаю, что я взрослый и самодостаточный человек. Все свои бизнесы я создавала сама. Еще до того, как начались наши отношения с Дмитрием. Нет, пиаром Дмитрия я не занимаюсь. Во-первых, брать с него деньги - это было бы неправильно. Дмитрий сам замечательный коммуникационщик. Конечно, мы можем какие-то вещи обсуждать дома", - говорит Светлана Павелецкая.

Светлана Павелецкая высказалась про медийность Дмитрия Кулебы / Скриншот YouTube

Первые слухи про роман Дмитрия Кулебы и Светланы Павелецкой стали появляться еще в декабре 2021 года. На тот момент политик еще был официально женат на Евгении Кулебе, с которой воспитывал двоих совместных детей - Егора (род. 2006) и Любовь (род. 2011).

В апреле 2022 года Дмитрий и Евгения развелись, а год спустя, в апреле 2023-го, Светлана Павелецкая впервые заявила публично о том, что состоит в отношения с Кулебой. Недавно пара призналась, что их роман мог начаться еще 20 лет назад, ведь познакомились Дмитрий и Светлана еще в студенческие годы. Между ними была симпатия, но молодые и амбициозные люди тогда были не готовы ни к чему серьезному.

Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая обмениваются в соцсетях трогательными признаниями в нежных чувствах / instagram.com/paveletskaya_svitlana

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Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

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