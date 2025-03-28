"Я его буду помнить": бывшая жена Комарова показала, что делает после развода

Вы узнаете:
- Александра Кучеренко показала свои красивые снимки
- Модель поделилась, как прошел у нее март
Украинская ведущая и модель Александра Кучеренко поделилась с поклонниками, как она провела март.
На своей странице в Instagram бывшая жена ведущего Дмитрия Комарова опубликовала серию снимков, на которых показалась в стильных образах.
"Мой март, которым я его буду помнить", - написала Кучеренко.
Напомним, недавно стало известно, что Александра и Дмитрий развелись после шести лет брака, до этого они встречались два года. Поклонники уже давно подозревали о разрыве пары, поскольку они перестали вместе появляться на публике и публиковать совместные фото.
В Сети появились слухи о том, что развод произошел из-за измен со стороны Александры, но Комаров сразу же отреагировал на слухи и отметил, что ничего такого не было. Пара рассталась с уважением друг к другу и они больше не планируют комментировать ситуацию.
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А также Максим Козицкий развелся со своей женой. Отметим, пара была в браке 20 лет. Оксана Козицкая после развода получила две квартиры во Львове и паркоместо, стала обладательницей Audi Q5 2021 года, но пока пара не комментировала случившееся.
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Кто такой Дмитрий Комаров?
Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.
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