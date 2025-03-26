"Благодарю всех врачей": Злата Огневич сообщила о пополнении в семье

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- Злата Огневич поделилась радостным событием
- В семье певицы произошло пополнение
Украинская популярная певица Злата Огневич рассказала радостную новость, которая произошла в ее семье.
Как сообщает novy.tv, отец Златы – Леонид Бордюг, который с начала полномасштабной войны в Украине стал военным хирургом, теперь дедушка.
"Полторы тысячи операций – такое количество было в ноябре, сейчас уже гораздо больше. Папа, я тебя очень люблю и благодарю тебя за то, что ты делаешь. И благодарю всех врачей, потому что это очень тяжелая работа...", — отметила Огневич.
Оказалось, младшая сестра певицы родила сына, что очень порадовало Злату и всю их семью.
"Папе уже семьдесят лет, но он у меня такой боевой. А еще он уже дедушка, потому что у него родился внук. Правда, не от меня, а от сестры...", — добавила артистка.
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Злата Огневич - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Злата Огневич решила поменять прическу. Певица избавилась от длинных волос и сделала удлиненное каре до плеч, поскольку жаждет не только внутренних, но и внешних перемен.
А также ранее Злата Огневич рассказала неприятные новости о том, что собственник компании "Star Label", которая продавала билеты на ее концерты, Тарас Доненко исчез вместе со средствами за купленные билеты и не выходит на связь.
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Кто такая Злата Огневич?
Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.
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