"Благодарю всех врачей": Злата Огневич сообщила о пополнении в семье

Отец Златы Огневич теперь в новом статусе.

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Злата Огневич рассказала о радостном событии / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Злата Огневич

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Злата Огневич поделилась радостным событием

В семье певицы произошло пополнение

Украинская популярная певица Злата Огневич рассказала радостную новость, которая произошла в ее семье.

Как сообщает novy.tv, отец Златы – Леонид Бордюг, который с начала полномасштабной войны в Украине стал военным хирургом, теперь дедушка.

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"Полторы тысячи операций – такое количество было в ноябре, сейчас уже гораздо больше. Папа, я тебя очень люблю и благодарю тебя за то, что ты делаешь. И благодарю всех врачей, потому что это очень тяжелая работа...", — отметила Огневич.

Злата Огневич с родителями / фото: instagram.com, Злата Огневич

Оказалось, младшая сестра певицы родила сына, что очень порадовало Злату и всю их семью.

Злата Огневич с сестрой / фото: instagram.com, Юлия Бордюг

"Папе уже семьдесят лет, но он у меня такой боевой. А еще он уже дедушка, потому что у него родился внук. Правда, не от меня, а от сестры...", — добавила артистка.

Злата Огневич / инфографика: Главред

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Злата Огневич - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Злата Огневич решила поменять прическу. Певица избавилась от длинных волос и сделала удлиненное каре до плеч, поскольку жаждет не только внутренних, но и внешних перемен.

А также ранее Злата Огневич рассказала неприятные новости о том, что собственник компании "Star Label", которая продавала билеты на ее концерты, Тарас Доненко исчез вместе со средствами за купленные билеты и не выходит на связь.

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Кто такая Злата Огневич? Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

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