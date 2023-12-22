Исчез вместе с деньгами: Злату Огневич обманул организатор и украл благотворительные средства

Певице Злате Огевич пришлось отменить ряд запланированных концертов.

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Злата Огневич записала обращение к поклонникам/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич поделилась неприятными новостями, которые касаются ее благотворительных концертов и организатора.

Как сообщила певица в видео на своей странице в Instagram, собственник компании "Star Label" Тарас Доненко, которая продавала билеты на концерты Огневич исчез вместе со средствами за купленные билеты и не выходит на связь.

"Концертная компания "Star Label", которая занималась организацией моих концертов, оказалась мошеннической. Ее владелец Тарас Доненко – абсолютно безответственный человек. Его местонахождение пока неизвестно", – написала Огневич.

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Певица добавляет, что она не просто так отменила концерты в заявленных ранее городах. По ее словам, организацией концертов занимается концертный промоутер.

"Который: арендует залы, технику, платит гонорары всей команде, проводит заселение, одним словом – занимается многими разными вопросами, связанными с организацией концертов. В данном случае я выступаю в роли наемного лица, нанятого для выступления и сейчас, у меня нет другого концертного промоутера, который с нуля организует концерты", - делится Огневич.

На видео - обращение Златы Огневич:

"Мне очень досадно, что средства, которые я планировала задонатить на Вооруженные Силы Украины, находятся у Тараса Доненко и он исчез вместе с этими деньгами. Мы привлечем его к уголовной ответственности. Правоохранительные органы уже занимаются этим делом и ведут поиски афериста Тараса Доненко", – добавляет она.

Напомним, ранее Злата Огневич примерила новый лук. Она надела черное платье, длина которого едва прикрывала треть бедра артистки. Наряд был пошит из черной прозрачной ткани на манер корсета, а лиф - украшен нежным кружевом. Также Огневич надела черные перчатки выше локтя, и черные же босоножки. Романтический образ с горячими нотками идеально подчеркнул формы звезды.

Также в 2021 году украинская певица Злата Огневич стала главной героиней романтического реалити-шоу "Холостячка". В финале она выбрала бизнесмена Андрея Задворного, который бросил ее через шесть недель после завершения съемок.

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