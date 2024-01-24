"Решила сделать что-то кардинальное": Злата Огневич удивила сменой имиджа

Украинская певица Злата Огневич не боится экспериментов с внешностью и использует их в качестве своеобразной терапии в зависимости от эмоционального состояния. Так недавно в своем блоге в Instagram артистка заинтриговала поклонников подготовкой к новому луку.
Огневич намекнула, что в ее жизни, личной или творческой, грядут перемены, в связи с чем она жаждет не только внутренних, но и внешних перемен. Начать она решила с прически.
"Время от времени в зависимости от периода и обстоятельств моей жизни у меня происходят определенные изменения. Они связаны то ли с личной жизнью, то ли с творчеством… И сейчас я решила снова сделать что-то кардинальное", - поделилась Злата.
Она опубликовала фото "до" и "после": первое - из салона красоты, второе - уже из дома с новой стрижкой. Огневич избавилась от своих длинных локонов ниже лопаток, и без сожаления сделала удлиненное каре до плеч. Новая стрижка и вправду добавила свежести ее образу. Теперь поклонники, удивленные метаморфозами певицы, будут и в ее творчестве ожидать приятных сюрпризов.
Ранее стало известно, что украинской актрисе и Народной артистке Ольге Сумской пришлось в экстренном порядке прервать отпуск в Австрии и вернуться в Украину для получения медицинской помощи.
Также колумбийский шеф-повар и шоумен Эктор Хименес-Браво назвал причину, по которой остался в Украине во время войны, хотя имел возможность беспрепятственно покинуть страну.
Другие новости:
- Известный шоумен признался, что отбил жену у другого мужчины: "Это мотивировало"
- Positiff откровенно рассказал, как его изменил развод с подружкой Каменских
- 14-летняя дочь Веры Брежневой удивила взрослой фотосессией