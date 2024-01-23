Ольга Сумская вернулась из-за границы в руки украинских врачей: что произошло

Ольге Сумской пришлось вернуться срочно с отпуска в Австрии - ради лечения в Ивано-Франковске в больнице у украинских врачей.

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Ольга Сумская говорит, что очень благодарная украинским врачам / коллаж Главред, фото УНИАН и Facebook

В Ивано-Франковске в Центральной городской клинической больнице оказали срочное и своевременное лечение экстренно вернувшуюся с отдыха в Австрии легендарной украинской актрисе и телеведущей Ольгой Сумской. Об этом написали на странице ЦГКБ в Facebook.

Сумская обратилась к медикам с жалобой на боль в животе. Актриса призналась, что за границей ей не предоставили необходимое лечение, хотя анализы она сдавала прилежное и результаты были плохими.

"Я не получила должной медицинской помощи ‒ несмотря на то, что мои анализы показывали, что мне нужна была серьезная терапия. Капельницы, которые мне ставили, не помогли, и то лечение не привело к облегчению моего состояния. Я решила вернуться в Украину ‒ несмотря на то, что это было рискованно, ведь дорога длилась 18 часов", – рассказала актриса.

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Как сообщается, у легендарной актрисы был диагностирован острый болевой синдром в животе с диспепсическими расстройствами и ярко выраженными симптомами отравления.

Экстренно Сумская вернулась в Украину и знакомые посоветовали ей обратиться именно к франковским медикам.

"Они раньше лечились в этой больнице, поэтому знали, что мне окажут здесь высококвалифицированную медицинскую помощь. Наши врачи лучшие, опытные и человечные. Я благодарна коллективу больницы", – подчеркнула актриса.

Напомним, ранее стало известно, что беременная Кардашьян загремела больницу. 44-летняя звезда на последнем триместре перенесла операцию - четвертый малыш дается светской львице с большим трудом.

Также украинский актер Константин Войтенко публично прокомментировал обвинения экс-супруги в домашнем насилии. Танцовщица Валентина Маринина рассказала про ужасы, которые перенесла в браке с артистом.

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