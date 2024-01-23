УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Ольга Сумская вернулась из-за границы в руки украинских врачей: что произошло

Дмитрий Видоменко
23 января 2024, 15:42
Ольге Сумской пришлось вернуться срочно с отпуска в Австрии - ради лечения в Ивано-Франковске в больнице у украинских врачей.
Сумская
Ольга Сумская говорит, что очень благодарная украинским врачам / коллаж Главред, фото УНИАН и Facebook

В Ивано-Франковске в Центральной городской клинической больнице оказали срочное и своевременное лечение экстренно вернувшуюся с отдыха в Австрии легендарной украинской актрисе и телеведущей Ольгой Сумской. Об этом написали на странице ЦГКБ в Facebook.

Сумская обратилась к медикам с жалобой на боль в животе. Актриса призналась, что за границей ей не предоставили необходимое лечение, хотя анализы она сдавала прилежное и результаты были плохими.

"Я не получила должной медицинской помощи ‒ несмотря на то, что мои анализы показывали, что мне нужна была серьезная терапия. Капельницы, которые мне ставили, не помогли, и то лечение не привело к облегчению моего состояния. Я решила вернуться в Украину ‒ несмотря на то, что это было рискованно, ведь дорога длилась 18 часов", – рассказала актриса.

видео дня

Как сообщается, у легендарной актрисы был диагностирован острый болевой синдром в животе с диспепсическими расстройствами и ярко выраженными симптомами отравления.

Сумская

Экстренно Сумская вернулась в Украину и знакомые посоветовали ей обратиться именно к франковским медикам.

"Они раньше лечились в этой больнице, поэтому знали, что мне окажут здесь высококвалифицированную медицинскую помощь. Наши врачи лучшие, опытные и человечные. Я благодарна коллективу больницы", – подчеркнула актриса.

Напомним, ранее стало известно, что беременная Кардашьян загремела больницу. 44-летняя звезда на последнем триместре перенесла операцию - четвертый малыш дается светской львице с большим трудом.

Также украинский актер Константин Войтенко публично прокомментировал обвинения экс-супруги в домашнем насилии. Танцовщица Валентина Маринина рассказала про ужасы, которые перенесла в браке с артистом.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Ольга Сумская новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

У ВСУ заканчиваются боеприпасы на фронте: в CNN раскрыли ситуацию на фронте

У ВСУ заканчиваются боеприпасы на фронте: в CNN раскрыли ситуацию на фронте

17:47 Украина
Ситуация сложная: враг применил новую тактику и перешел в наступление - офицер ВСУ

Ситуация сложная: враг применил новую тактику и перешел в наступление - офицер ВСУ

17:32 Украина
Умеров назвал, что нужно Украине для прорыва: в США сделали громкое заявление

Умеров назвал, что нужно Украине для прорыва: в США сделали громкое заявление

17:32 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:04

Почему не стоит спешить садиться за стол 24 января: это принесет беду

17:47

У ВСУ заканчиваются боеприпасы на фронте: в CNN раскрыли ситуацию на фронте

17:32

Ситуация сложная: враг применил новую тактику и перешел в наступление - офицер ВСУ

17:32

Помощь Украине: Умеров назвал условие прорыва, в США сделали громкое заявление

17:29

Женщина раскрыла гениальный лайфхак, как устранить стойкие пятна на диване

Горящие авто в Киеве и уничтожение дома в Харькове: ракетная атака РФ 23 январяГорящие авто в Киеве и уничтожение дома в Харькове: ракетная атака РФ 23 января
17:19

"Ждет взрывной прием": Сиярто получил украиноязычное письмо с угрозами смертью

16:55

Как начнется война РФ с НАТО: СМИ раскрыли грандиозный сценарий боев

16:50

Только люди с высоким IQ смогут найти телефон: сложная оптическая иллюзия

16:44

Приобретенные при содействии Favbet Foundation пикапы Peugeot хорошо проявили себя при выполнении боевых задач – командир РУБпАК

Реклама
16:37

Как оформить почти тысячу грн прибавки к пенсии: кто имет право

16:34

Авдеевка под угрозой захвата: боец ВСУ назвал, на какие города нацелится РФ

16:22

Россия может выйти из войны и вывести войска из Украины: генерал назвал условие

16:05

На Мадонну фанаты подали в суд - что случилось

16:00

Как фото с айфона перенести на компьютер: эти советы сохранят массу времени

15:42

Ольга Сумская вернулась из-за границы в руки украинских врачей: что произошло

15:40

Жена Бориса Джонсона поделилась нежным фото политика с новорожденным сыном

15:29

"Россия имеет проблемы": Путин не может вести войну более 2 лет - капитан ВМС ВСУ

15:25

НАТО закупит 220 тысяч артиллерийских боеприпасов: Украина получит их через 2 года

15:20

Даже тереть не нужно: как отмыть решетку на плите c минимальными усилиями

15:09

Урожай собирают ведрами: зачем садоводы кладут кирпичи рядом с клубникой

Реклама
15:00

Не все выпущенные ракеты РФ достигли целей: в ВСУ назвали главные причины

14:43

Ксения Мишина на Бали снова оказалась в больнице

14:40

На юге ВСУ "перемололи" сотни россиян вместе с техникой: генерал назвал направление

14:33

"Цель достигнута": путинские приспешники цинично прокомментировали атаку по Украине

13:36

Удар РФ по в Харькову: выросло число жертв, тысячи жителей без света и теплаФото

13:36

Украинцы помогли задержать Гринкевича: передвижение "сливали" правоохранителям - ГБР

13:35

"Террор против жилых домов": Зеленский отреагировал на утренний обстрел Украины

13:10

Скандальный продюсер Юрий Бардаш получил паспорт РФ

13:05

Эктор Хименес-Браво назвал причину, по которой остался в Украине во время войны

12:45

До этого догадался гений: зачем цепляют булавку на матрас

12:44

"Другого варианта нет": майор ВСУ озвучил "рецепт" победы Украины в войне

12:40

"Были попадания": в ВСУ раскрыли новую тактику массированного удара РФ по Украине

12:26

Скромная актриса из "Поймать Кайдаша" снялась в смелой фотосессии

12:06

Офицер объяснил, каких операций стоит ждать от армии РФ на границе стран НАТОВидео

11:59

Гороскоп на завтра 24 января: Весам - собственное неуважение, Водолею - чужое недовольство

11:46

ЕС готовит жесткие меры против Венгрии за блокирование помощи Украине - Bloomberg

11:45

Лавров заявил о готовности к мирным переговорам с Украиной и назвал условие

11:28

"Так позорно упасть": EL Кравчук жестко распек сбежавшую в РФ Ани Лорак

11:06

Используют тактику истощения врага: почему ВСУ вышли из Крахмального - эксперт

10:59

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Козы - держитесь в тени, Драконам - романтика

Реклама
10:44

Получают отпор и убегают: Гуменюк рассказала о боях на юге Украины

10:39

Церковный праздник 24 января: не завязывайте узлы в день преподобной Ксении

10:26

"За три рубля маму продаст": бывшая Тимощука рассказала, как он лжет детям по поводу РФ

10:10

РФ запустила по Украине более 40 ракет: силы ПВО уничтожили 21 вражескую цельФотоВидео

09:54

"Палят из всего, что есть": начальник МВА рассказал о ситуации вблизи Авдеевки

09:42

За пару часов до концерта: в сеть попало видео выступления Меладзе, когда он узнал о смерти отцаВидео

09:41

20 баллистических и крылатых ракет: власти Киева озвучили детали удара по столице

09:37

Ракетный удар РФ убил 5 украинцев, еще как минимум 40 - пострадалиФото

09:36

Кофейная гуща незаменимая в ванной: что с ней делают хитрые хозяеваВидео

09:21

"Следующие месяцы будут критическими для Украины": у Байдена призвали Конгресс действовать

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять