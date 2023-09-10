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"Разве я слушала маму?": Ольга Сумская высказалась про ловеласа-Паперного

Анна Подгорная
10 сентября 2023, 14:00 обновлено 10 сентября, 14:00
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Актриса отметила, что верность Евгения Паперного всегда вызывала у его тещи вопросы.
Евгений Паперный, Ольга Сумская, Виталий Борисюк
Ольга Сумская рассказала, как мама предостерегала ее от брака с Паперным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Народные артисты Украины Ольга Сумская и Евгений Паперный были в браке с 1987 по 1991 год. За это время у пары родилась дочь Антонина. Во времена бурной молодости Паперный не отличался особой верностью своим партнершам, поэтому мама Сумской была не очень рада ее союзу с актером.

Об этом Ольга рассказала YouTube-канале шоумена Владимира Остапчука. "Вспомним мой первый брак. Мама меня предупреждала: "Дочь, он же ловелас. Ты знаешь, сколько было... Ты же знаешь, что он того?" Мама была на 100% права. Но разве я слушала маму? Я все равно за него вышла – и все", - вспоминает актриса.

Она отметила, что Паперный, который не скрывал свою натуру, все же смог польстить своей второй жене - он убеждал Сумскую, что из всех его возлюбленных лишь ей он хранил верность.

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"Но он всегда говорил, что единственная женщина, которой он не изменял, – это я. Знаешь, как приятно все же слышать", - рассказала актриса.

Иронично, но в семейной жизни с Ольгой Сумской судьба приготовила Евгению Паперному сюрприз: во время их супружества она завела роман с Виталием Борисюком, за которого позже вышла замуж.

Сейчас в этом любовном треугольнике мир и согласие - Ольга Сумская не единожды выходила на сцену вместе с Паперным и Борисюком, которым все же удалось сохранить хорошие отношения.

Ранее стало известно, что беременная Кардашьян загремела больницу. 44-летняя Кортни на последнем триместре перенесла операцию - четвертый малыш дается светской львице с большим трудом.

Также украинский актер Константин Войтенко публично прокомментировал обвинения экс-супруги в домашнем насилии. Танцовщица Валентина Маринина рассказала про ужасы, которые перенесла в браке с артистом.

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