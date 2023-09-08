Сумская рассказала о личной жизни младшей дочки

Украинская актриса и Народная артистка Украины Ольга Сумская рассказала о личной жизни своей младшей дочери Анне, которую она родила от актера Виталия Борисюка.
На откровения Сумская решилась в рамках шоу "Мекнув-питайте". Так как выпуск программы был посвящен свадьбе, Сумской, соответсвенно, пришлось рассказывать о личной жизни.
Актриса также прокомментировала стереотип, касающийся свадьбы. Якобы все молодые девушки стремятся стать женами.
На фото - младшая дочь Сумской и Борисюка:
"Совершенно нет. Я общаюсь с младшей дочерью по поводу этого вопроса. Нет такой цели сегодня у девушек. Если это было актуально для поколения 90-х, 2000-х, то сейчас девушки совершенно по-другому выстраивают отношения", – заявила Сумская.
Также артистка похвасталась самодостаточностью дочери.
"У нее нет любимого. Она не в отношениях. И она находит кайф в этом абсолютно. Главное – это профессиональная деятельность. И она утверждается", – заявила мама 21-летней дочери.
Напомним, известный шеф-повар Евгений Клопотенко, который славится своим радикализмом, высказал лично Ольге Сумской свое мнение про ее "московскую" дочь.
Меж тем Антонина Паперная в начале весны возобновила выходы в светсо своим мужем, российским актером Владимиром Яглычем. Пару заметили на красной дорожке одной из премьер.
Вас также может заинтересовать:
- В рясе предавал страну: в Сумской области поймали священника, который помогал убивать украинцев
- "Я шокирована": Сумская пристыдила Фарион, которая назвала судьбу Мариуполя "кармой мариупольцев"
- "Московская" дочь Ольги Сумской поддержала режиссера-путиниста на красной дорожке в РФ