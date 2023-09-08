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Сумская рассказала о личной жизни младшей дочки

Алена Кюпели
8 сентября 2023, 23:34 обновлено 8 сентября, 23:41
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Ольга Сумская похвасталась своей младшей дочерью и ее отношением к жизни.
Ольга Сумская
Ольга Сумская стала гостьей шоу/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Украинская актриса и Народная артистка Украины Ольга Сумская рассказала о личной жизни своей младшей дочери Анне, которую она родила от актера Виталия Борисюка.

На откровения Сумская решилась в рамках шоу "Мекнув-питайте". Так как выпуск программы был посвящен свадьбе, Сумской, соответсвенно, пришлось рассказывать о личной жизни.

Актриса также прокомментировала стереотип, касающийся свадьбы. Якобы все молодые девушки стремятся стать женами.

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На фото - младшая дочь Сумской и Борисюка:

"Совершенно нет. Я общаюсь с младшей дочерью по поводу этого вопроса. Нет такой цели сегодня у девушек. Если это было актуально для поколения 90-х, 2000-х, то сейчас девушки совершенно по-другому выстраивают отношения", – заявила Сумская.

Также артистка похвасталась самодостаточностью дочери.

"У нее нет любимого. Она не в отношениях. И она находит кайф в этом абсолютно. Главное – это профессиональная деятельность. И она утверждается", – заявила мама 21-летней дочери.

Напомним, известный шеф-повар Евгений Клопотенко, который славится своим радикализмом, высказал лично Ольге Сумской свое мнение про ее "московскую" дочь.

Меж тем Антонина Паперная в начале весны возобновила выходы в светсо своим мужем, российским актером Владимиром Яглычем. Пару заметили на красной дорожке одной из премьер.

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Ольга Сумская новости шоу бизнеса
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