Сумская рассказала о личной жизни младшей дочки

Ольга Сумская похвасталась своей младшей дочерью и ее отношением к жизни.

https://stars.glavred.info/sumskaya-rasskazala-o-lichnoy-zhizni-mladshey-dochki-10499197.html Ссылка скопирована

Ольга Сумская стала гостьей шоу/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Украинская актриса и Народная артистка Украины Ольга Сумская рассказала о личной жизни своей младшей дочери Анне, которую она родила от актера Виталия Борисюка.

На откровения Сумская решилась в рамках шоу "Мекнув-питайте". Так как выпуск программы был посвящен свадьбе, Сумской, соответсвенно, пришлось рассказывать о личной жизни.

Актриса также прокомментировала стереотип, касающийся свадьбы. Якобы все молодые девушки стремятся стать женами.

видео дня

На фото - младшая дочь Сумской и Борисюка:

"Совершенно нет. Я общаюсь с младшей дочерью по поводу этого вопроса. Нет такой цели сегодня у девушек. Если это было актуально для поколения 90-х, 2000-х, то сейчас девушки совершенно по-другому выстраивают отношения", – заявила Сумская.

Также артистка похвасталась самодостаточностью дочери.

"У нее нет любимого. Она не в отношениях. И она находит кайф в этом абсолютно. Главное – это профессиональная деятельность. И она утверждается", – заявила мама 21-летней дочери.

Напомним, известный шеф-повар Евгений Клопотенко, который славится своим радикализмом, высказал лично Ольге Сумской свое мнение про ее "московскую" дочь.

Меж тем Антонина Паперная в начале весны возобновила выходы в светсо своим мужем, российским актером Владимиром Яглычем. Пару заметили на красной дорожке одной из премьер.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.