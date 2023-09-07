Войтенко публично прокомментировал обвинения экс-супруги в домашнем насилии

В личных сообщениях актер засыпает Валентину Маринину угрозами и взаимными обвинениями.

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Константин Войтенко сделал публичное заявление относительно обвинений Валентины Марининой в домашнем насилии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/constantine.voytenco, instagram.com/valya.marinina

Украинская танцовщица Валентина Маринина лишь через год после развода с актером Константином Войтенко решилась признаться публике, почему их брак распался. Женщина рассказала, что ее муж оказался домашним тираном, и много лет подвергал ее различным формам психологического и физического насилия.

Обвинение Марининой стало быстро набирать обороты - в социальных сетях активно распространяют ее пост, в котором она раскрыла жуткие подробности жизни с Войтенко, украинские знаменитости высказывают свое мнение про домашнее насилие. Лишь сам Константин до недавнего времени хранил молчание. На публике. В личных сообщениях он присылал бывшей супруге угрозы судом, обвинял ее во лжи и выражал сомнения в ее психическом здоровье.

Когда эта переписка с подачи Валентины стала достоянием общественности, Войтенко все же высказал свое мнение публично. Он опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором категорически отрицает все обвинения Марининой в домашнем насилии, и убежденно заявляет, что все это разыграно лишь для того, чтобы уничтожить его карьеру.

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"За несколько последних дней я получил сотни комментариев, звонков и вопросов. Меня обвиняют просто так, безо всяких доказательств, в ужасающих преступлениях, мне ставят психические диагнозы. Я не собирался отвечать на всю ложь, которая лилась на меня последние три года, но когда сейчас публично пытаются меня уничтожить и разрушить мою карьеру, я должен ответить. Я всячески осуждаю любое проявление насилия и никогда не поступал так по отношению к кому-либо. Я не намерен поддерживать эту тему в публичном пространстве ради своего ребенка. Такие серьезные обвинения должны разрешаться в правовом поле. Все вопросы будем рассматривать только в суде. Все доказательства и вся информация по этой теме уже передана адвокату", - написал Константин Войтенко.

Константин Войтенко сделал публичное заявление относительно обвинений Валентины Марининой в домашнем насилии / instagram.com/constantine.voytenco

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