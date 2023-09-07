УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Войтенко публично прокомментировал обвинения экс-супруги в домашнем насилии

Анна Подгорная
7 сентября 2023, 12:02 обновлено 7 сентября, 12:06
47
В личных сообщениях актер засыпает Валентину Маринину угрозами и взаимными обвинениями.
Константин Войтенко, Валентина Маринина
Константин Войтенко сделал публичное заявление относительно обвинений Валентины Марининой в домашнем насилии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/constantine.voytenco, instagram.com/valya.marinina

Украинская танцовщица Валентина Маринина лишь через год после развода с актером Константином Войтенко решилась признаться публике, почему их брак распался. Женщина рассказала, что ее муж оказался домашним тираном, и много лет подвергал ее различным формам психологического и физического насилия.

Обвинение Марининой стало быстро набирать обороты - в социальных сетях активно распространяют ее пост, в котором она раскрыла жуткие подробности жизни с Войтенко, украинские знаменитости высказывают свое мнение про домашнее насилие. Лишь сам Константин до недавнего времени хранил молчание. На публике. В личных сообщениях он присылал бывшей супруге угрозы судом, обвинял ее во лжи и выражал сомнения в ее психическом здоровье.

Когда эта переписка с подачи Валентины стала достоянием общественности, Войтенко все же высказал свое мнение публично. Он опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором категорически отрицает все обвинения Марининой в домашнем насилии, и убежденно заявляет, что все это разыграно лишь для того, чтобы уничтожить его карьеру.

видео дня

"За несколько последних дней я получил сотни комментариев, звонков и вопросов. Меня обвиняют просто так, безо всяких доказательств, в ужасающих преступлениях, мне ставят психические диагнозы. Я не собирался отвечать на всю ложь, которая лилась на меня последние три года, но когда сейчас публично пытаются меня уничтожить и разрушить мою карьеру, я должен ответить. Я всячески осуждаю любое проявление насилия и никогда не поступал так по отношению к кому-либо. Я не намерен поддерживать эту тему в публичном пространстве ради своего ребенка. Такие серьезные обвинения должны разрешаться в правовом поле. Все вопросы будем рассматривать только в суде. Все доказательства и вся информация по этой теме уже передана адвокату", - написал Константин Войтенко.

Заявление Войтенко
Константин Войтенко сделал публичное заявление относительно обвинений Валентины Марининой в домашнем насилии / instagram.com/constantine.voytenco

Ранее нотариус Кристина Горняк, бывшая жена шоумена Владимира Остапчука, рассказала о расставании с бойфрендом после 8 месяцев отношений. Блогер отметила, что очень зла на экса.

Также стало известно, что у мужа Анны Тринчер обнаружили психическое расстройство. Певица разбита из-за диагноза, но настроена оптимистично - по крайней мере теперь она сможет помочь возлюбленному.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес новости шоу бизнеса Константин Войтенко
Реклама

Главное за день

Китай поменял позицию насчет войны в Украине, но все равно хочет компромисса с РФ - Bloomberg

Китай поменял позицию насчет войны в Украине, но все равно хочет компромисса с РФ - Bloomberg

11:21 Мир
От Путина отвернутся, как только он проиграет на фронте в Украине

От Путина отвернутся, как только он проиграет на фронте в Украине

09:00 Мнения
Оккупанты 3 часа били беспилотниками по Одесчине: есть разрушения и пострадавший

Оккупанты 3 часа били беспилотниками по Одесчине: есть разрушения и пострадавший

07:58 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:25

Верка Сердючка со сцены в Майами спела гимн Украины и показала Залужного

12:12

Мужчина умоляет власти посадить его в тюрьму: причина вас удивит

12:02

Войтенко публично прокомментировал обвинения экс-супруги в домашнем насилии

11:58

"Это было в Кремле": Пригожин опозорился на банкете у Путина

11:55

В НАТО невнятно отреагировали на падение беспилотника в Румынии

Киев попытаются склонить к уступкам РФ в зерновой сделке - КуликКиев попытаются склонить к уступкам РФ в зерновой сделке - Кулик
11:41

Гороскоп на завтра 8 сентября 2023: Весам – чудесный день, Тельцам - открытие

11:21

Китай поменял позицию насчет войны в Украине, но все равно хочет компромисса с РФ - Bloomberg

11:15

Что вы увидели первым: тест по картинке определит интроверт вы или экстраверт

10:53

Самый модный маникюр на осень 2023: начинается эра натуральных ногтей

Реклама
10:21

Когда и как сильно поднимут минимальную зарплату: Шмыгаль озвучил детали

10:03

Результат впечатляет: чем отбелить пожелтевший тюль

09:45

Выборы во время войны в Украине невозможно провести: Данилов назвал причину

09:43

Церковный праздник 8 сентября: что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы

09:14

Удар по уклонистам: в Украине создадут электронный реестр призывников - министр обороны

09:00

От Путина отвернутся, как только он проиграет на фронте в Украинемнение

08:58

Что лучше всего чистит серебро: 3 средства, которые "съедят" черноту

08:40

Силы обороны имеют частичный успех под Бахмутом: сводка Генштаба о контрнаступлении

07:58

Оккупанты 3 часа били беспилотниками по Одесчине: есть разрушения и пострадавший

06:47

В Ростове-на-Дону и под Москвой прогремели взрывы: в РФ заявили об атаке дронов

06:35

Почему "маляр" – это не "муляр", и чем отличаются эти слова: Авраменко дал ответ

Реклама
06:12

Почему Путин готовится праздновать день победы 09.05.2025мнение

05:07

Стало известно, как принц Гарри называет Меган Маркл в интимной обстановкеВидео

04:37

Уберегите малыша: что категорически нельзя делать во время беременности

03:55

Публицист пояснил, почему Пригожина ликвидировали максимально шумно и громко

03:20

Какие самые длинные слова в украинском языке: не каждый сможет произнести

02:40

Угроза ядерного удара РФ: эксперт оценил опасность из Беларуси

02:12

Почему объектив круглый, а фото квадратные: об этом знают не все

00:21

Как приготовить суши дома: новые легкие суши от японского шефа

00:15

"Тела разорвало": в МВД рассказали подробности кровавого обстрела Константиновки

06 сентября, среда
23:51

Чем можно заразиться в общественных местах: что нужно знать каждому

22:41

Оружия на миллиард долларов: госсекретарь США объявил о новом пакете помощи ВСУ от Пентагона

22:18

Санса Старк вновь на коне: Софи Тернер подтвердила свой развод

22:14

Украину накрыла почти 7-бальная буря: когда закончится геомагнитный шторм

22:07

Какая на самом деле ситуация в России с ракетами: у Буданова раскрыли детали

21:58

"Враги жалеть не будут!": Соловьев задрожал из-за передачи Украине Taurus и F-16Видео

21:48

Угроза очень высока: РФ может скоро атаковать Украину ракетами - ВСУ

21:23

Популярная французская актриса призналась, что в детстве стала жертвой инцеста

21:19

Новый пакет помощи: США передают Украине снаряды с обедненным ураном

20:54

"Смените фамилию на Бессовестный": Ступка шикарно отпраздновал день рождения в США и получил в Сети

20:53

Отношения на грани разрыва: мужчина вас не любит, если делает три вещи

Реклама
20:46

Украина получит от США 25 миллиардов долларов: в Сенате назвали сроки

19:52

Как расстаться с хламом: простые способы, которые ошеломят своим результатом

19:46

Освобождение Крыма станет ключом к исчезновению Путина - эксперт

19:44

Три способа решить вопрос зерна в Украинемнение

19:23

ВСУ "дали по зубам" кадыровцам под Бахмутом, имеют успехи возле Клещиевки

19:10

В двух областях Украины будет дождь: в каких регионах будет холоднее всего

18:58

Константин Войтенко угрожает экс-жене, которая обвинила его в домашнем насилии

18:32

Что делать, если раздражает человек: 2 совета от психолога Натали Холоденко

18:08

Блинкен похвалил контрнаступление ВСУ: что сказал

17:56

Душа разгневается: 6 запретов, о которых стоит помнить 40 дней после смерти человека

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять