Константин Войтенко угрожает экс-жене, которая обвинила его в домашнем насилии

Актер отрицает заявление Валентины Марининой про систематические издевательства.

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Константин Войтенко обвинил Валентину Маринину во лжи и угрожает судом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valya.marinina, instagram.com/constantine.voytenco

Танцовщица Валентина Маринина и актер Константин Войтенко развелись осенью 2022 года. Сейчас артисты делят опеку над их общей дочерью Эмилией.

На днях Маринина раскрыла причины расставания с артистом - она заявила, что на протяжении всей семейной жизни с Войтенко он применял к ней различные формы психологического и физического насилия. Актер не делал публичных заявлений насчет разоблачающего поста бывшей супруги, однако в личной переписке выразил ей свое недовольство.

Фрагменты их общения Валентина опубликовала на своей странице в Instagram. В ответ на ее обвинения Войтенко начал угрожать ей судом за клевету. Также он упрекнул Маринину в психической нестабильности и в том, что ситуацию с домашним насилием она просто придумала.

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Гневную тираду Константина Войтенко танцовщица показала, как демонстрацию стиля общения, которую актер избрал в отношениях с ней. "Как вам такая манипуляция? А теперь представьте - по капле, мягко, каждый день, постепенно, 6 лет!" - восклицает Маринина.

Константин Войтенко обвинил Валентину Маринину во лжи и угрожает судом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valya.marinina

Константин Войтенко обвинил Валентину Маринину во лжи и угрожает судом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valya.marinina

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