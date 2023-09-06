Константин Войтенко угрожает экс-жене, которая обвинила его в домашнем насилии

Танцовщица Валентина Маринина и актер Константин Войтенко развелись осенью 2022 года. Сейчас артисты делят опеку над их общей дочерью Эмилией.
На днях Маринина раскрыла причины расставания с артистом - она заявила, что на протяжении всей семейной жизни с Войтенко он применял к ней различные формы психологического и физического насилия. Актер не делал публичных заявлений насчет разоблачающего поста бывшей супруги, однако в личной переписке выразил ей свое недовольство.
Фрагменты их общения Валентина опубликовала на своей странице в Instagram. В ответ на ее обвинения Войтенко начал угрожать ей судом за клевету. Также он упрекнул Маринину в психической нестабильности и в том, что ситуацию с домашним насилием она просто придумала.
Гневную тираду Константина Войтенко танцовщица показала, как демонстрацию стиля общения, которую актер избрал в отношениях с ней. "Как вам такая манипуляция? А теперь представьте - по капле, мягко, каждый день, постепенно, 6 лет!" - восклицает Маринина.
Ранее украинская актриса, звезда "Папика" и "Сватов", Анна Кошмал ответила на слухи про развод с загадочным мужем, чье лицо и личность артистка хранит в строгом секрете.
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