Анна Кошмал ответила на слухи про развод с загадочным мужем

Звезда "Папика" и "Сватов" крайне мало рассказывает про своего благоверного.

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Анна Кошмал прокомментировала слухи про расставание с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

Личная жизнь украинской актрисы Анны Кошмал остается загадкой даже для ее самых предданных поклонников. Личность мужа Ивана она тщательно скрывает.

Про мужчину известно лишь то, что он также связан с киноиндустрией, ведь пара познакомилась на съемках. Вместе они 6 лет, воспитывают пятилетнего сына Михаила. Иван избегает публичности, поэтому едва ли не единственным мужчиной, фото с которым публикует Кошмал, является именно Миша - на кадрах с мужем Анна скрывает его лицо.

Однако и такие снимки давно не появлялись на странице актрисы в Instagram. Из-за этого фанаты стали предполагать, что ее семья распалась. Про расставание у Кошмал спросили в сторис, и ответ артистки не заставил себя ждать.

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Так новость о том, что она разошлась с мужем, стала для Анны сюрпризом. "А кто сказал, что я разошлась с мужем? Или я чего-то не знаю?" - написала Кошмал, намекая, что в ее с Иваном отношениях сейчас все в порядке.

Анна Кошмал прокомментировала слухи про расставание с мужем / instagram.com/smorkovkina

Ранее итальянская актриса и модель Моника Беллуччи впервые рассказала о романе с Тимом Бертоном. В интервью для престижного глянца она призналась в своих чувствах к режиссеру и его творениям.

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