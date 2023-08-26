Только раз бывает в жизни встреча: Беллуччи впервые рассказала о романе с Тимом Бертоном

Кинозвезда Моника Беллуччи в интервью испанскому изданию журнала Harper's Bazaar впервые публично рассказала о своем романе с Тимом Бертоном.

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Как говорит Беллуччи, она давно увлекалась фильмами Бертона / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Легендарная итальянская актриса Моника Беллуччи впервые для фанатов дала комментарий по поводу своего романа с культовым голливудским режиссером Тимом Бертоном. О своих новых романтических отношениях она рассказала в интервью испанской версии глянцевого журнала Harper's Bazaar.

"Я нашла в Тиме человека с чудесным духом. Мне повезло встретить потрясающую душу. Что я могу сказать. Прежде всего я рада, что встретила этого человека. Это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни. Я знаю его, люблю его. Я люблю Тима и очень уважаю Тима Бертона", — сказала Беллуччи.

Как говорит актриса, она давно увлекалась фильмами Бертона.

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"Мне нравится этот мир грез, где монстры добры. В этом мире мы можем превратить наши темные черты во что-то светлое, прощающее. В фильмах Тима Бертона об этом много говорится", — сказала Моника.

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