Легендарная итальянская актриса Моника Беллуччи впервые для фанатов дала комментарий по поводу своего романа с культовым голливудским режиссером Тимом Бертоном. О своих новых романтических отношениях она рассказала в интервью испанской версии глянцевого журнала Harper's Bazaar.
"Я нашла в Тиме человека с чудесным духом. Мне повезло встретить потрясающую душу. Что я могу сказать. Прежде всего я рада, что встретила этого человека. Это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни. Я знаю его, люблю его. Я люблю Тима и очень уважаю Тима Бертона", — сказала Беллуччи.
Как говорит актриса, она давно увлекалась фильмами Бертона.
"Мне нравится этот мир грез, где монстры добры. В этом мире мы можем превратить наши темные черты во что-то светлое, прощающее. В фильмах Тима Бертона об этом много говорится", — сказала Моника.
Напомним, ранее известный украинский актер, режиссер крымскотатарского происхождения (сейчас служащий в рядах ВСУ) Ахтем Сеитаблаев показал общественности свою новую избранницу на светском мероприятии.
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