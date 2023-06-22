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Жена Чмерковского показала лицо новорожденного сына и рассекретила его имя

Алена Кюпели
22 июня 2023, 08:36
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Новорожденный малыш носит двойное имя Рио Джон и радует родителей своим появлением.
Чмерковский и Мургатройд стали родителями во второй раз
Чмерковский и Мургатройд стали родителями во второй раз / Instagram/petamurgatroyd

Супруга украино-американского хореографа и танцора Макса Чмерковского Пета Мургатройд, показала своего новорожденного сына и рассекретила имя малыша.

На своей странице в Instagram, танцовщица выложила фото второго сына и написала, что его зовут Рио Джон.

"Мы очень рады поделиться нашим малышом со всеми вами. Шай Александр уже лучший старший брат, и мы все чувствуем себя очень полными. Жизнь прекрасна", - написала Мургатройд.

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Молодые родители рады появлению малыша
Молодые родители рады появлению малыша / Instagram/petamurgatroyd

На фото - Рио Джон Чмерковский
На фото - Рио Джон Чмерковский / Instagram/petamurgatroyd

В комментарии пришли многие поклонники пары и стали их поздравлять с пополнением в семье.

Отметим, что путь пары к второму ребенку был не простой. Супруга Чмерковского потеряла нескольких детей на ранних сроках, а также делала несколько попыток ЭКО.

Но чудо таки случилось, и накануне одной из процедур ЭКО, пара узнала, что скоро у них появится малыш. Пета активно делилась фото со своим животом, а также постила шутливые видео с животом.

Напомним, ранее в одном из танцевальных видео, пара решила раскрыть главный секрет и рассказать своим подписчикам, кого же ждет звездная пара.

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