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После 2 лет страданий и борьбы: Макс Чмерковский станет отцом во второй раз

13 января 2023, 20:35
Жена хореографа, танцовщица Пета сообщила радостную новость, несмотря на неудачные попытки ЭКО.
Макс Чмерковский
Макс Чмерковский / 1+1 прес-служба

Популярный хореограф и участник первого сезона шоу "Холостяк" Максим Чмерковский, станет отцом во второй раз.

Об этом на своей странице в Instagram поделилась его супруга, американская танцовщица Пета Маргатройд.

"Для меня огромная радость наконец-то сообщить, что мы с Максимом ждем нашего Чмерковского номер 2. После 2 лет постоянной борьбы и душевных страданий, 3 выкидышей и неудачного переноса эмбрионов… у нас здоровая булочка в духовке. Это был шок для всех нас, и мы узнали прямо перед тем, как я собиралась на второй тур ЭКО. Я хочу поблагодарить всех вас, кто был со мной рядом с самого начала. Такое ощущение, что я делюсь этой новостью со своей большой семьей. Спасибо, что поделились своими историями и советами, которые помогли мне пройти мой цикл ЭКО, и спасибо за множество воодушевляющих комментариев и личных сообщений… Я прочитала их все", - написала Пета.

Она также добавила, что рождение малыша они ожидают в июне 2023 года.

Напомним, ранее жена экс-холостяка и судьи проекта "Танцы со звездами" Максима Чмерковского Пета Мургатройд поделилась личной драмой.

Как рассказала она в интервью журналу People, который цитирует ТСН, в то время, как Макс Чмерковский был в Украине и судил танцевальный проект, она загремела в больницу с коронавирусом. В то же время, врач при госпитализации профессиональной танцовщицы и супруги экс-холостяка, сообщил Пете, что та была беременна и потеряла ребенка.

Ранее также стало известно о том, что Максим Чмерковский, который поддерживает борьбу Украины против зверской войны, развязанной россией, строит модульные городок для беженцев.

Всемирно известный танцовщик и хореограф Максим Чмерковский вместе с отцом Александром положили начало в США благотворительному проекту помощи Украины "Baranova27".

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