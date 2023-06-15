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"Упс, еще беременна": жена Чмерковского поделилась сильно пузатым фото

Алена Кюпели
15 июня 2023, 23:29 обновлено 15 июня, 23:42
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Максим Чмерковский с женой со дня на день станут родителями второго мальчика.
Максим Чмерковский
Максим Чмерковский скоро снова станет папой/ Фото instagram.com/maksimc/

Жена популярного телеведущего и танцора Макса Чмерковского Пета Мургатройд поделилась "круглым" фото.

На нем американская танцовщица и возлюбленная первого украинского холостяка Чмерковского позирует на девятом месяце беременности и с нетерпением дожидается рождения своего второго долгожданного сына.

На своей странице в Instagram, Пета часто выкладывала беременные луки. На ее последней фотосессии она выглядит огромной и практически "на сносях".

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Пета Мургатройд не может дожадаться рождения малыша
Пета Мургатройд не может дожадаться рождения малыша / Instagram/petamurgatroyd/

Изначально Пета опасалась, что малыш появится на свет раньше. Она даже постила сториз, в которых ощущала тренировочные схватки и сильно переживала о преждевременных родах.

Теперь же жена Чмерковского просит своего второго сына уже появится на свет. Она даже опубликовала хештег: #exitmybodyplease (выходи скорее из моего тела пожалуйста - авт.).

Отметим, что путь пары ко второму ребенку был сложным и полным страданий. Пета перенесла несколько выкидышей, а также несколько процедур ЭКО. Она также тяжело переболела коронавирусом и во время болезни потеряла еще одного малыша.

Между тем, случилось чудо, и накануне очередного ЭКО, пара узнала о беременности природным путем.

Напомним, ранее в одном из танцевальных видео, пара решила раскрыть главный секрет и рассказать своим подписчикам, кого же ждет звездная пара.

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