"Упс, еще беременна": жена Чмерковского поделилась сильно пузатым фото

Максим Чмерковский с женой со дня на день станут родителями второго мальчика.

https://stars.glavred.info/ups-eshche-beremenna-zhena-chmerkovskogo-podelilas-silno-beremennymi-foto-10478425.html Ссылка скопирована

Максим Чмерковский скоро снова станет папой/ Фото instagram.com/maksimc/

Жена популярного телеведущего и танцора Макса Чмерковского Пета Мургатройд поделилась "круглым" фото.

На нем американская танцовщица и возлюбленная первого украинского холостяка Чмерковского позирует на девятом месяце беременности и с нетерпением дожидается рождения своего второго долгожданного сына.

На своей странице в Instagram, Пета часто выкладывала беременные луки. На ее последней фотосессии она выглядит огромной и практически "на сносях".

видео дня

Пета Мургатройд не может дожадаться рождения малыша / Instagram/petamurgatroyd/

Изначально Пета опасалась, что малыш появится на свет раньше. Она даже постила сториз, в которых ощущала тренировочные схватки и сильно переживала о преждевременных родах.

Теперь же жена Чмерковского просит своего второго сына уже появится на свет. Она даже опубликовала хештег: #exitmybodyplease (выходи скорее из моего тела пожалуйста - авт.).

Отметим, что путь пары ко второму ребенку был сложным и полным страданий. Пета перенесла несколько выкидышей, а также несколько процедур ЭКО. Она также тяжело переболела коронавирусом и во время болезни потеряла еще одного малыша.

Между тем, случилось чудо, и накануне очередного ЭКО, пара узнала о беременности природным путем.

Напомним, ранее в одном из танцевальных видео, пара решила раскрыть главный секрет и рассказать своим подписчикам, кого же ждет звездная пара.

Вас также может заинтересовать: