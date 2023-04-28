Макс Чмерковский с женой узнали пол будущего ребенка

Пара Чмерковских теперь даже планирует третьего ребенка, чтобы в семье был баланс.

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Максим Чмерковский и Пета Мургатройд / Instagram chmergatroydwedding

Участник первого сезона проекта "Холостяк", хореограф и участник танцевального шоу "Танцы со звездами" Макс Чмерковский готовится стать отцом во второй раз.

В частности, его супруга Пета Мургатройд, которая находится на последних сроках беременности, снимает танцевальные видео вместе со своим мужем. В один из таких танцевальных видео, пара решила раскрыть главные секрет и рассказать своим подписчикам, кого же ждет зведная пара.

Так, на видео Макс и Пета танцуют очередную связку и в этот момент их сын выносит бумагу, на которой указано, что пара ждет еще одного мальчика.

видео дня

Известно, что Чмеровский и его жена долгое время не могли стать родителям во второй раз. Сама Пета проходила через процедуры ЭКО, которые оказывались безуспешными. Накануне одной из процедур, пара случайно узнала, что ждут ребенка.

"Чмерковские создают свою футбольную команду. Мы так рады, что у Шай появится младший брат, и не можем дождаться встречи с этим маленьким парнем. Он уже довольно большой и любит пинать мамочку под ребра в любое время ночи", - радуется будущая мама.

Она также добавляет, что когда они узнали, что ребенок полностью здоров, их радости не было предела.

"Честно говоря, когда мы узнали, что он полностью здоров, мы оба завизжали от радости. Нет ничего лучше, чем получить этот телефонный звонок от медсестер, которые сообщают новости после долгой паузы, прежде чем сказать вам, что у них все хорошие результаты. У нас будет дом, полный мальчиками, включая нашего маленького Хачи! Я думаю, это означает, что мы должны попытаться сделать ребенка номер 3, чтобы таки родит себе девочку", - пишет Пета.

Напомним, ранее жена хореографа и участника первого "Холостяка" Макса Чмерковского, который живет в США и принимал участие в съемках проекта "Танцы. World of Dance" Пета Мургатройд, похвасталась своим беременным животом.

На своей странице в Instagram, танцовщица частенько выкладывает смешные видео, на которых она с беременным животом танцует вместе с Чмерковским. Пета также делится фото с отдыха в Мексике, где она отлично проводит время со своим старшим сыном и мужем.

Ранее жена экс-холостяка и судьи проекта "Танцы со звездами" Максима Чмерковского Пета Мургатройд поделилась личной драмой.

Как рассказала она в интервью журналу People, который цитирует ТСН, в то время, как Макс Чмерковский был в Украине и судил танцевальный проект, она загремела в больницу с коронавирусом. В то же время, врач при госпитализации профессиональной танцовщицы и супруги экс-холостяка, сообщил Пете, что та была беременна и потеряла ребенка.

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