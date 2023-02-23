Монику Беллуччи и Тима Бертона застукали за горячими поцелуями посреди улицы

Бывший муж Хелены Бонем Картер страстно сжимал в объятиях итальянскую секс-бомбу.

Моника Беллуччи и Тим Бертон целуются на публике - страстные кадры попали на камеру / ua.depositphotos.com

58-летняя актриса, модель и секс-символ всей Италии Моника Беллуччи и 64-летний оскароносный американский режиссер Тим Бертон (Эдвард Руки-ножницы, Сонная Лощина, Кошмар перед рождеством, Уэнздей) наделали в прессе немало шума - слухи о том, что у них роман, подтвердились.

Папарацци из DailyMail поймали влюбленных во время прогулки по самому романтичному городу в мире - Парижу. Бертон и Белуччи держались за руки, нежно обнимали друг друга за плечи, и несколько раз прерывались на страстные поцелуи.

Итальянская актриса не была замечена в компании мужчин с 2019 года, когда закончились ее отношения с художником Николя Лефевром. До этого Беллуччи была замужем за французским актером Венсаном Касселем. Бертон был одинок с 2014 года, с тех пор, как расстался с британской актрисой Хеленой Бонем Картер. Они никогда не были женаты официально, но состояли в продолжительных отношениях, и вместе вырастили двоих детей.

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Представители Моники Беллуччи и Тиме Бертона пока отказываются давать какие-либо комментарии об отношениях режиссера и актрисы. Известно, что пара встретилась 4 месяца назад, на кинофестивале Люмьер в Лионе.

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