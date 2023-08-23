41-летняя звезда тенниса родила второго ребенка

Всемирно известная теннисистка, олимпийская чемпионка и бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс сообщила поклонникам на своей странице в Instagram, что родила второго ребенка. 41-летняя спортсменка уже раскрыла имя и пол ребенка.
Уильямс подарила своему супругу, сооснователю сервиса Reddit Алексису Оганяну, дочь. Малышку назвали Адира Ривер. Счастливые родители показали первое фото новорожденной в социальных сетях.
На трогательном семейном снимке Серена сидит в центре, и держит крошку Адиру одной рукой. Другой она поддерживает своего с Оганяном первенца - шестилетнюю Алексис Олимпию. Счастливый отец семейства сидит сбоку от теннисистки, и нежно обнимает ее за плечи.
Серена Уильямс и Алексис Оганян поженились в 2017 году, через два месяца после рождения Олимпии. Девочка появилась на свет посредством кесарева сечения, которое сопровождалось определенными осложнениями. Подробности про роды Адиры спортсменка пока не раскрывает.
Ранее стало известно, что популярная голливудская актриса Сиенна Миллер станет мамой во второй раз. Артистка ожидает ребенка от своего партнера - актера Оли Грина, который младше Сиенны на 15 лет.
Также Дженнифер Лопес опубликовала ранее неизданные фото со свадьбы с Беном Аффлеком в день их первой годовщины. Актер все-таки умеет улыбаться вопреки шуткам папарацци про его постоянно угрюмый вид.
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