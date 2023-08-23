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41-летняя звезда тенниса родила второго ребенка

Анна Подгорная
23 августа 2023, 15:22 обновлено 23 августа, 15:22
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Легендарная Серена Уильямс показала себя и младенца после родов.
Серена Уильямс
Серена Уильямс родила второго ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/serenawilliams

Всемирно известная теннисистка, олимпийская чемпионка и бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс сообщила поклонникам на своей странице в Instagram, что родила второго ребенка. 41-летняя спортсменка уже раскрыла имя и пол ребенка.

Уильямс подарила своему супругу, сооснователю сервиса Reddit Алексису Оганяну, дочь. Малышку назвали Адира Ривер. Счастливые родители показали первое фото новорожденной в социальных сетях.

На трогательном семейном снимке Серена сидит в центре, и держит крошку Адиру одной рукой. Другой она поддерживает своего с Оганяном первенца - шестилетнюю Алексис Олимпию. Счастливый отец семейства сидит сбоку от теннисистки, и нежно обнимает ее за плечи.

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Серена Уильямс и Алексис Оганян поженились в 2017 году, через два месяца после рождения Олимпии. Девочка появилась на свет посредством кесарева сечения, которое сопровождалось определенными осложнениями. Подробности про роды Адиры спортсменка пока не раскрывает.

Серена Уильямс и Алексис Оганян с детьми
Серена Уильямс и Алексис Оганян стали родителями во второй раз / instagram.com/serenawilliams

Ранее стало известно, что популярная голливудская актриса Сиенна Миллер станет мамой во второй раз. Артистка ожидает ребенка от своего партнера - актера Оли Грина, который младше Сиенны на 15 лет.

Также Дженнифер Лопес опубликовала ранее неизданные фото со свадьбы с Беном Аффлеком в день их первой годовщины. Актер все-таки умеет улыбаться вопреки шуткам папарацци про его постоянно угрюмый вид.

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