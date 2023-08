Дженнифер Лопес опубликовала ранее неизданные фото со свадьбы с Беном Аффлеком

Беннифер были дважды помолвлены и готовы идти под венец, но сказали друг другу "да" лишь однажды.

Дженнифер Лопес показала свадебные фото с Беном Аффлеком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jlo

Американская актриса, певица и бизнесвумен Дженнифер Лопес на свадьбу с голливудским актером Беном Аффлеком решалась 20 лет. Именно столько времени прошло с момента разрыва их первой помолвки.

Сейчас артисты празднуют первую годовщину официального брака. Их паре регулярно пророчат развод и несчастья, но Беннифер, похоже, все еще крепко держатся друг за друга.

На своей странице в Instagram Джей Ло показала фотографии со свадьбы, которые ранее не видели поклонники, и поздравила мужа с праздником. На первом снимке Аффлек держит свою счастливую жену на руках, на втором - пара целуется на фоне праздничного салюта.

Трогательные кадры она сопроводила текстом из песни "Dear Ben Pt. II", посвященной мужу. Предполагается, что она войдет в девятый студийный альбом Лопес This Is Me… Now.

Трек с приблизительным текстом: "Дорогой Бен, Сижу здесь одна, Глядя на свое кольцо. Чувствую себя подавленной, Это заставляет меня петь, петь. Как мы оказались здесь Без перемотки назад? О боже, Это моя жизнь", вероятно посвящен разрыву пары в 2003 году, когда они разошлись за день до свадьбы.

