УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Неловко получилось: подруга Мадонны случайно засветила лицо певицы без фотошопа

Анна Подгорная
17 августа 2023, 16:18 обновлено 17 августа, 16:18
78
65-летняя Мадонна по прежнему молодится, и ее близкое окружение обычно поддерживает эту иллюзию.
Мадонна
Мадонна появилась без ретуши на фото своей подруги / коллаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

Лето для певицы Мадонны выдалось насыщенным - еще в конце июня ей пришлось отменить мировой тур из-за острой бактериальной инфекции, которая уложила ее в реанимацию в бессознательном состоянии, а уже в августе артистка с помпой и шиком, как умеет только она, веселилась на своем 65-ом Дне рождения.

Празднование прошло в Лиссабоне, и среди гостей оказалась близкая подруга Мадж - агент по талантам и светская львица Маха Дакхил Джексон. Она на своей странице в Instagram поздравила певицу с праздником, и показала фото с вечеринки.

"С днем ​​рождения, моя дорогая сестра, "невеста, которая вышла замуж за восхищение". Да здравствует твоя крутая жизненная сила. Я очень ценю тебя", - пишет Джексон.

видео дня

Из-за фото Мадонны, которое опубликовала светская львица, в Сети начали посмеиваться, что впредь певица не будет приглашать подругу на праздники, ведь та показала ее без фотошопа.

Впрочем, нашлись и такие, кто стал подозревать, что эпопея с серьезной болезнью и реанимацией, которую широко освещала пресса, была лишь пиар-ходом Мадонны перед большим турне - на самом же деле она якобы снова легла под нож пластического хирурга. Сложно не заметить, но даже без ретуши Мадж отлично выглядит - филлеров на лице стало меньше и исчезла одутловатость.

Мадонна и Маха Дакхил Джексон
Мадонна появилась без ретуши на фото своей подруги / instagram.com/secretagentm

Ранее Мадонна назвала главные правила своего дома, по которым воспитывает и биологических, и усыновленных детей. К огромному удивлению фанатов, Мадж оказалась хоть и чувственной, но строгой мамой.

Также в марте Мадонна подтвердила роман с молодым боксером. Между влюбленными 35 лет разницы, однако это певицу, которая любит мужчин помоложе, совершенно не смущает.

Другие новости про Мадонну:

Мадонна шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Зеленский уволил всех областных военкомов - указ

Зеленский уволил всех областных военкомов - указ

16:09 Украина
Жара в 45 градусов может стать нормой для Украины - Вера Балабух

Жара в 45 градусов может стать нормой для Украины - Вера Балабух

15:35 Эксклюзивы
Столтенберг ответил на скандальное заявление о членстве Украины в НАТО в обмен на территории

Столтенберг ответил на скандальное заявление о членстве Украины в НАТО в обмен на территории

15:32 Мир
Все главные новости

Последние новости

16:43

Не ложатся на бок и спят отдельно от жен: японские секреты сна удивляют наповал

16:18

Неловко получилось: подруга Мадонны случайно засветила лицо певицы без фотошопа

16:09

Зеленский уволил всех областных военкомов - указ

15:35

Жара в 45 градусов может стать нормой для Украины - Вера БалабухЭксклюзив

15:32

Столтенберг ответил на скандальное заявление о членстве Украины в НАТО в обмен на территории

Украину ждет битва за Севастополь, контрнаступление сдвинется на весну 2024-го – МусиенкоУкраину ждет битва за Севастополь, контрнаступление сдвинется на весну 2024-го – Мусиенко
15:23

Германия "прокачивает" украинское небо: к ВСУ едут мощные средства ПВО

15:12

Что нельзя делать 19 августа, чтобы не оттолкнуть счастье: приметы и запреты

15:08

Влад Яма показался на мексиканском курорте и нарвался на критику

14:59

ВСУ возьмут под огневой контроль "коридор" РФ в Крым: эксперт назвал условие

Реклама
14:49

Кто такой "бровар" и где ошибка в названии города Бровары: Авраменко удивил ответомВидео

14:36

Львовские чиновники погорели на взятках за разрешения на строительство - СМИ

13:59

"Можем потерять территории на длительное время": Мусиенко назвал 3 сценария завершения войныВидео

13:52

В ОП осадили Саркози, оскандалившегося заявлением о "спорных территориях Украины"

13:26

Почему на ближайших аэродромах к Украине спокойно стоят бомбардировщики РФмнение

13:15

Когда немилы хазяйские харчи: рецензия на фильм "Бродяги"Видео

13:08

Аномально высокие температуры: синоптик сказала, какой будет погода осенью 2023

13:01

Затеял грязную игру: муж Бритни Спирс шантажом требует у певицы деньги

12:51

Ответка под Бахмутом: мощным ударом ВСУ уничтожены десятки оккупантов РФ

12:50

Сергей Стерненко. У россиян паника из-за потери УрожайногоВидеоблоги

12:47

Favbet Foundation передал ВСУ на восточное направление микроавтобус Peugeot Boxer

Реклама
12:41

Жданов оценил риск блэкаута в Украине осенью и зимой: "Будет зависеть не от количества ракет"

12:06

Мусиенко рассказал, как крылатые ракеты Taurus изменят ситуацию на фронтеВидео

12:00

До конца 2023-го ВСУ выйдут на Азовское побережье, войска РФ в Крыму ждет ад – КоваленкоЭксклюзив

11:52

Бьют десятками ракет: РФ охотится за Storm Shadow и бомбит авиабазы ВСУ — FT

11:37

Киркоров сбежал за границу и сделал заявление про РФ: "Возвращаться не хочу"

11:13

РФ за утро потеряла $32 млн: ВСУ сбили два российских "Аллигатора"

11:10

В Украине продлили военное положение и мобилизацию: Зеленский подписал законы

10:52

Украине нужна пауза, есть 4 причины для откладывания контрнаступления на 2024 год – экспертВидео

10:50

Уничтожены или ранены: ВСУ "покрошили" половину элитных войск Путина - эксперт

10:44

Ключ на старт и тапка в пол: рецензия на фильм "Гран Туризмо"

10:40

Австрийский инвестор ТРЦ "Respublika Park" рассматривает участие в проектах по восстановлению Украины новости компании

10:28

Новолуние в августе 2023: что каждому знака зодиака принесет Черная ЛунаВидео

09:49

"Скоро будут хорошие новости": Кулеба рассказал, когда Украина получит F-16

09:25

У ВСУ еще один успех: под Урожайным пошли вперед и захватили новые рубежи

09:11

Гороскоп на завтра 18 августа 2023: Овнам никакого кофе, Девам - стресс

08:41

Революция в РФ: эксперт назвал, кто может возглавить бунт против Путина

08:37

Спас жизнь многим и отдал свою: в боях на Херсонщине погиб молодой воин из Ровно

07:59

ВСУ мощно ударили на Юге: "перемололи" сотни россиян вместе с техникой

07:30

В Байдена ответили на разговоры о членстве Украины в НАТО в обмен на территории

06:46

ВСУ освободили Урожайное и добились больших успехов в районе Работино - ISWВидео

Реклама
06:10

Когда война закончится нашей победой?мнение

05:31

Гороскоп на сентябрь 2023: перед Скорпионами откроются возможности и придет помощь

04:40

Загадка, которую осилят лишь единицы: не все смогут найти пчелу среди цветов

04:33

Какой сегодня праздник 17 августа: кого нужно поздравить в этот день

03:45

Как часто можно делать маникюр, чтобы не повредить ногти: важные советы

02:50

"Как слон в комнате": 59-летняя Кортни Кокс заставляет бойфренда жениться

02:20

Россию ждет еще один мятеж, Пригожин и ЧВК Вагнер будут его частью – Шейтельман

01:57

Жданов спрогнозировал, устроят ли "пригожинцы" из Беларуси провокацию на День независимости

01:27

Черная тля на огурцах отступит: 8 народных средств, как оздоровить растения

00:26

Бритни Спирс разводится с мужем из-за измены

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять