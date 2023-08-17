Неловко получилось: подруга Мадонны случайно засветила лицо певицы без фотошопа

65-летняя Мадонна по прежнему молодится, и ее близкое окружение обычно поддерживает эту иллюзию.

https://stars.glavred.info/nelovko-poluchilos-podruga-madonny-sluchayno-zasvetila-lico-pevicy-bez-fotoshopa-10493920.html Ссылка скопирована

Мадонна появилась без ретуши на фото своей подруги / коллаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

Лето для певицы Мадонны выдалось насыщенным - еще в конце июня ей пришлось отменить мировой тур из-за острой бактериальной инфекции, которая уложила ее в реанимацию в бессознательном состоянии, а уже в августе артистка с помпой и шиком, как умеет только она, веселилась на своем 65-ом Дне рождения.

Празднование прошло в Лиссабоне, и среди гостей оказалась близкая подруга Мадж - агент по талантам и светская львица Маха Дакхил Джексон. Она на своей странице в Instagram поздравила певицу с праздником, и показала фото с вечеринки.

"С днем ​​рождения, моя дорогая сестра, "невеста, которая вышла замуж за восхищение". Да здравствует твоя крутая жизненная сила. Я очень ценю тебя", - пишет Джексон.

видео дня

Из-за фото Мадонны, которое опубликовала светская львица, в Сети начали посмеиваться, что впредь певица не будет приглашать подругу на праздники, ведь та показала ее без фотошопа.

Впрочем, нашлись и такие, кто стал подозревать, что эпопея с серьезной болезнью и реанимацией, которую широко освещала пресса, была лишь пиар-ходом Мадонны перед большим турне - на самом же деле она якобы снова легла под нож пластического хирурга. Сложно не заметить, но даже без ретуши Мадж отлично выглядит - филлеров на лице стало меньше и исчезла одутловатость.

Мадонна появилась без ретуши на фото своей подруги / instagram.com/secretagentm

Ранее Мадонна назвала главные правила своего дома, по которым воспитывает и биологических, и усыновленных детей. К огромному удивлению фанатов, Мадж оказалась хоть и чувственной, но строгой мамой.

Также в марте Мадонна подтвердила роман с молодым боксером. Между влюбленными 35 лет разницы, однако это певицу, которая любит мужчин помоложе, совершенно не смущает.

Другие новости про Мадонну: