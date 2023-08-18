Раз "перчинка" - всегда "перчинка": в чем секрет счастливых отношений Бекхэмов

Виктория и Дэвид Бекхэмы кажутся безупречными. Но что стоит за "глянцевой" картинкой?

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Секрет крепкого брака Виктории и Дэвида Бекхэм раскрыл инсайдер / коллаж: Главред, фото: instagram.com/davidbeckham

В следующем году Виктория и Дэвид Бекхэм отпразднуют 25-ую годовщину свадьбы - большой срок для пары звезд, чья привлекательность и армия фанатов лишь растет с каждым годом. Таблоиды гадают: в чем же секрет их крепких отношений?

Издание Closer, опираясь на слова близкого человека из окружения Бекхэмов отмечает, что "парадом" командует Виктория. Она заботится о репутации мужа, как о своей собственной, и даже сейчас видит себя и Бекса в качестве одной из самых сексуальных звездных пар.

Поэтому, правило номер 1: "Показывай все, что имеешь, наслаждайся вниманием, но не слишком увлекайся". "Она всегда говорит Дэвиду раздеться в социальных сетях и показать свое тело. Она не чувствует себя неуверенно из-за того, что другие женщины глазеют на ее мужа, потому что она доверяет ему. Ей нравится, что его все еще вожделеют и считают секс-символом, и она сказала ему наслаждаться этим. Хотя это, очевидно, не означает флирт; все дело в его имидже. Она стремится показать фанатам, что спустя 20 лет они с Дэвидом все еще горячее, чем когда-либо, и все так же любят друг друга, как и прежде", - сообщает источник.

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Это работает в обе стороны - Виктория тоже не прочь похвастаться тем, что имеет, и привлечь к себе внимание. Поэтому правило 2: никакой ревности.

Третье правило простое - наслаждаться друг другом. Бекхэмы часто в социальных сетях ведут себя, как подростки: признаются в любви с милыми эмодзи, осыпают друг друга комплиментами. На публике они - два секс-символа, которые просто не могут отлипнуть друг от друга.

"Виктории нравится, что их отношения добились такого успеха, и она думает, что секрет их долголетия заключается в том, насколько хорошо они заботятся о себе. Она говорит Дэвиду, что они должны показать результаты. Речь идет о том, чтобы ценить друг друга и считать себя счастливой и сексуальной супружеской парой", - отмечает инсайдер.

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