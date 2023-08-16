"Вечность начинается сейчас": актриса Зоуи Дешанель выходит замуж

Эксцентричная звезда, спустя два неудачных брака и четырехлетний роман, наконец идет под венец со своим бойфрендом.

https://stars.glavred.info/vechnost-nachinaetsya-seychas-aktrisa-zoui-deshanel-vyhodit-zamuzh-10493620.html Ссылка скопирована

Зоуи Дешанель и Джонатан Скотт обручились / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zooeydeschanel

Американская актриса Зоуи Дешанель ("500 дней лета", "Автостопом по галактике", "Эльф", "Новенькая") приняла предложение руки и сердца от своего бойфренда, ведущего Джонатана Скотта. Подробности счастливого события пара сообщила изданию People.

Скотт встал перед Дешанель на одно колено во время их путешествия по Шотландии. Для жениха это - сакральное место, так как его предки родом из этой страны. На помолвке присутствовали дети актрисы, которые уже считают Джонатана вторым папой.

Фотографию с обручальным кольцом на безымянном пальце Зоуи выложила на своей странице в Instagram с милой подписью: "Вечность начинается сейчас".

видео дня

Зоуи Дешанель и Джонатан Скотт в начале августа отметили четвертую годовщину отношений. Они познакомились на съемках шоу Carpool Karaoke, и так отчаянно флиртовали друг с другом, что у окружающих не осталось сомнений - этой парочке суждено быть вместе.

Для Скотта это будет второй брак, для Дешанель - третий. С 2009 по 2012 годы актриса была замужем за музыкантом Беном Гиббардом. В 2015 году вышла замуж за продюсера Джейкоба Печеника, от которого родила двоих детей - дочь Элси Оттер (2015 г.р.) и сына Чарли Вулфа (2017 г.р.). В 2019 году Зоуи и Джейкоб развелись из-за "непримиримых разногласий".

Зоуи Дешанель и Джонатан Скотт обручились / instagram.com/zooeydeschanel

Ранее концертный директор и жена Виктора Павлика рассказала, почему вышла замуж за артиста - Екатерина Репяхова откровенно рассказала про судьбоносную встречу с певцом.

Также стало известно, что у Шакиры роман с легендарным репером. СМИ приписывают колумбийской певице отношения с канадским реп-исполнителем Дрейком.

Другие новости: