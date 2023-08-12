Жена Виктора Павлика рассказала, почему вышла замуж за артиста

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Виктор Павлик, Екатерина Репьяхова / Instagram-страницы viktorpavlik, repyahovakate

Молодая супруга украинского певца и артиста Виктора Павлика Катерина Репьяхова рассказала, почему она решила выйти замуж за звезду украинской эстрады.

На своей странице в Instagram, она устроила сессию вопросов-ответов с подписчиками. Один из фоловеров спросил Репяхову, почему она решила выйти замуж за артиста, который намного старше ее.

"Не знаю, что ответить. Почему Витя, а не Петя? Или почему Вася, а не Саша? Потому что наверное судьба. Потому что мы случайно встретились. Потому что мы были нужны друг другу. Потому что мы полюбили друг друга. Возраст моего мужчину никак не влияет ни на что", — заявила Екатерина.