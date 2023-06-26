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Екатерина Репяхова похвасталась увеличенными губами: "Наслаждаюсь профилем"

Анна Подгорная
26 июня 2023, 20:43 обновлено 26 июня, 20:44
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Жена Виктора Павлика в свои 29 лет уже обращается к уколам красоты - от своих накачанных губ она в восторге.
Екатерина Репяхова
Екатерина Репяхова увеличила губы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Украинская блогерша, бизнесвумен, концертный директор Виктора Павлика и его супруга Екатерина Репяхова продолжает заниматься совершенствованием своей внешности.

На своей странице в Instagram она рассказала, что недовольна асимметрией верхней губы, которая стала заметна после ее недавней ринопластики. Для коррекции формы она решила увеличить себе губы.

Фотографиями "до и после" она уже поделилась в социальных сетях. Результат косметической процедуры получился очень эстетическим, и несовершенство Репяховой исправил.

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К слову, ранее Виктор Павлик выражал свое недовольство тем, что его жена меняет свою внешность. После пластики носа он долго подкалывал супругу. Как он отреагировал на увеличение губ Репяховой, пусть и в косметических целях, пока неизвестно. Сама блогерка процедурой осталась довольна.

Екатерина Репяхова
Екатерина Репяхова увеличила губы / instagram.com/repyahovakate

Ранее известный украинский актер, режиссер крымскотатарского происхождения (сейчас служащий в рядах ВСУ) Ахтем Сеитаблаев показал общественности свою новую избранницу на светском мероприятии.

Также переменами во внешности удивила Вера Брежнева - певица после 40 лет приняла решение впредь не использовать фильтры для сэлфи, и показала, к чем привел ее эксперимент.

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