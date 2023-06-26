Екатерина Репяхова похвасталась увеличенными губами: "Наслаждаюсь профилем"

Жена Виктора Павлика в свои 29 лет уже обращается к уколам красоты - от своих накачанных губ она в восторге.

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Екатерина Репяхова увеличила губы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Украинская блогерша, бизнесвумен, концертный директор Виктора Павлика и его супруга Екатерина Репяхова продолжает заниматься совершенствованием своей внешности.

На своей странице в Instagram она рассказала, что недовольна асимметрией верхней губы, которая стала заметна после ее недавней ринопластики. Для коррекции формы она решила увеличить себе губы.

Фотографиями "до и после" она уже поделилась в социальных сетях. Результат косметической процедуры получился очень эстетическим, и несовершенство Репяховой исправил.

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К слову, ранее Виктор Павлик выражал свое недовольство тем, что его жена меняет свою внешность. После пластики носа он долго подкалывал супругу. Как он отреагировал на увеличение губ Репяховой, пусть и в косметических целях, пока неизвестно. Сама блогерка процедурой осталась довольна.

Екатерина Репяхова увеличила губы / instagram.com/repyahovakate

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