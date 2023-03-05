Был в секте и закрутил роман до развода: Репяхова заговорила о темном прошлом Виктора Павлика

Екатерина решила поставить точку в пересудах про ее с Павликом семью.

Екатерина Репяхова прокомментировала слухи о Викторе Павлике / instagram.com/repyahovakate

Украинская блогерша и бизнесвумен Екатерина Репяхова решила честно рассказать о правдивости слухов, которые крутятся вокруг ее пары с украинским певцом Вкитором Павликом.

На своей странице в Instagram она поинтересовалась у подписчиков, на какие сплетни про ее семью они натыкались чаще всего. К примеру, фанаты решили уточнить, на самом ли деле Павлик еще был в браке с Ларисой Созаевой, своей с третьей женой, когда начал строить отношения с Репяховой.

Блогерша подтвердила, что их роман с музыкантом закрутился, когда он уже ушел от супруги, но документы еще не были оформлены. "Виктор уладил вопросы с документами/разводом только через год после того, как ушел от бывшей жены фактически", - рассказывает Репяхова.

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Также она отвергла слухи о том, что Виктор Павлик бросил своего сына Павла, пока тот безуспешно боролся с онкологией. Екатерина отметила, что музыкант преданно ухаживал за сыном до самой его смерти, и сейчас все еще не справился с его потерей. "Полностью все лечение, от организационных до финансовых вопросов, было на Викторе. И до последнего дня муж был рядом. Там много чего можно рассказать, но думаю что никогда этого не сделаю. Скажу только так: Виктора можно считать плохим человеком где угодно, только не в это ситуации. И сейчас каждое воскресенье он - на кладбище", - подчеркивает она.

Также Репяхова подтвердила слух о том, что ранее музыкант был сектантом. Однако поспешила отметить, что за время их отношений он ни разу не посещал никаких религиозных организаций, к которым был привязан до их знакомства.

Екатерина Репяхова прокомментировала слухи о Викторе Павлике / instagram.com/repyahovakate

Ранее Виктор Павлик показал свою 82-летнюю маму Александру Григорьевну - он вместе с полуторагодовалым сыном Мишей посетил ее в канун праздников в родной Теребовле.

Также Екатерина Репяхова, жена музыканта, заткнула рот злопыхателям, которые подкалывают супругов из-за большой разницы в возрасте, и показала, как Виктор Павлик играет мышцами на камеру.

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